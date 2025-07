Uwielbiam testować różne kosmetyki, aby potem dzielić się z wami swoimi przemyśleniami na ich temat i efektami, które uzyskałam. Ostatnio przetestowałam viralowy SPF Skin79. Od czasu do czasu sprawdzam też tanie perełki pielęgnujące. Np. ta maść kosztuje 10 zł, a jest niezawodna, o czym przekonałam się na własnej skórze. Teraz czas na produkt premium. Od dawna planowałam przetestować ten luksusowy krem, a lato jest ku temu idealną okazją. Właśnie dlatego postanowiłam zrobić to teraz.

Niektóre kosmetyki mają już swoją renomę, przez co zaliczane są do kategorii premium. Już dawno temu słyszałam o produktach stworzonych przez dr. Serrano. Dermatolog po 30 latach pracy nad recepturą wydał swoją luksusową linię kosmetyków, wśród których znalazł się rewitalizujący żel-krem Luminate.

To właśnie on mnie zaciekawił ze względu na to, że posiada witaminę C, bez której nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji. Oprócz tego producent zapewnia cudowny efekt glow, a ja kocham takie rozświetlenie skóry - zwłaszcza w lecie. Dlatego wybrałam ten moment na test.

Rewitalizujący żel-krem Dr Serrano Luminate, Fot. archiwum prywatne

Testuję krem Dr. Serrano Luminate. Jakie efekty zobaczyłam?

Po wyciśnięciu kremu pierwsze, co poczułam to cytrusowy zapach i fajna, lekka, żelowo-kremowa konsystencja. Krem szybko się wchłania, co ma swoje plusy i minusy. Nie zostawia efektu maski, ale jednocześnie też trudno się rozprowadza przez to na skórze. Dlatego trzeba go zaaplikować szybko, aby dokładnie rozsmarować na buzi i nie wykorzystywać zbyt dużej ilości kosmetyku.

Gdy już posmarowałam całą twarz, pierwsze co zauważyłam, to błyskawiczny efekt glow. Skóra natychmiastowo stała się nawilżona i rozświetlona. Następnie odczułam delikatne naprężenie cery, co też miało swoją przyczynę - moja buzia stała się ujędrniona, a zmarszczki wygładzone - już po pierwszej aplikacji.

Efekt glow i nawilżenie czułam jeszcze przez kilka godzin od zastosowania kosmetyku. To dobry produkt, aby nałożyć go na twarz rano i później cieszyć się jego właściwościami do końca dnia. Świetnie sprawdzi się również jako baza pod makijaż.

Moja skóra kilka godzin po aplikacji kremu Luminate Dr. Serrano, Fot. archiwum prywatne

Minusy tego kremu

Absolutnym minusem tego kremu jest przede wszystkim jego cena. Za 50 ml buteleczkę trzeba bowiem zapłacić ponad 300 zł. Nie jestem jeszcze w stanie stwierdzić, na jak długo wystarcza takie opakowanie, ale już wiem, że na jedną aplikację musiałam wykorzystać kilka wyciśnięć, więc nie zapowiada się na bardzo wydajny.

Oprócz tego przyjemny cytrusowy zapach, który wydziela się zaraz po wyciśnięciu produktu, po nałożeniu na skórę szybko zamienia się w bardziej chemiczną woń i mi osobiście zaczął przeszkadzać. Zwłaszcza że czuć go było naprawdę długo.