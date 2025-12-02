Wszystkie marzymy o tym, aby każdego dnia móc cieszyć się fryzurą niczym prosto z salonu. Najchętniej osiągnęłybyśmy to przy pomocy kosmetyków, choć wiadomo, że nie wszystkie dają tak spektakularne efekty. Jest jednak pewien produkt, który możemy dostać w drogeriach Hebe. Odżywka do włosów Pantene z biotyną i keratyną jest napakowana dobrami, rewelacyjnie wpływa na pasma i kosztuje tylko 23,99 zł za 160 ml.

Jak działa odżywka Pantene z biotyną i keratyną?

Odżywka Pantene Pro-V Miracles Silky&Glowing to produkt stworzony z myślą o osobach, których włosy są osłabione i pozbawione blasku. Dzięki formule wzbogaconej o biotynę, kompleks keratynowy oraz najwyższe stężenie składnika Pro-V, kosmetyk intensywnie regeneruje i odżywia włosy, nadając im zniewalającą jedwabistość i miękkość. Regularne stosowanie odżywki może przywrócić włosom elastyczność, witalność i zdrowy wygląd, jak po profesjonalnym zabiegu w salonie fryzjerskim.

Produkt został zaprojektowany z myślą o włosach, które przeszły intensywne zabiegi, takie jak rozjaśnianie czy farbowanie, dlatego doskonale sprawdza się w pielęgnacji pasm suchych i zniszczonych. Dodatkowo jego działanie zmiękczające pomaga ujarzmić niesforne kosmyki i ułatwia ich stylizację.

Odżywka Pantene Pro-V Miracles Silky&Glowing, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Skład odżywki Pantene Pro-V Miracles Silky&Glowing

Formuła odżywki oparta jest na kombinacji składników o udowodnionym działaniu regenerującym i wzmacniającym:

biotyna (witamina B7) – wspiera odbudowę struktury włosa, wzmacnia je od nasady aż po same końce, zapobiegając łamliwości,

– wspiera odbudowę struktury włosa, wzmacnia je od nasady aż po same końce, zapobiegając łamliwości, kompleks keratynowy – keratyna jest naturalnym budulcem włosów, jej obecność w odżywce pomaga uzupełnić ubytki i wygładzić strukturę pasm,

– keratyna jest naturalnym budulcem włosów, jej obecność w odżywce pomaga uzupełnić ubytki i wygładzić strukturę pasm, składnik Pro-V (Pro-Vitamin B5) – intensywnie nawilża i odżywia włosy, zwiększając ich elastyczność i odporność na uszkodzenia.

To właśnie bogactwo tych składników sprawia, że odżywka ma tak dobry wpływ na zniszczone włosy i potrafi błyskawicznie zregenerować je niczym zabieg u najlepszego fryzjera.

Dla kogo przeznaczona jest ta odżywka do włosów?

Odżywka Pantene Pro-V Miracles Silky&Glowing jest szczególnie polecana osobom:

posiadającym włosy rozjaśniane i koloryzowane,

z przesuszonymi, matowymi i zniszczonymi pasmami,

szukającym produktu do codziennej pielęgnacji,

chcącym pogrubić włosy i przywrócić im objętość.

Produkt jest odpowiedni także dla osób o włosach blond, które często potrzebują specjalistycznej pielęgnacji z uwagi na delikatną strukturę i skłonność do przesuszania.

Co wyróżnia tę odżywkę spośród innych?

Produkt posiada kilka cech, które sprawiają, że wyróżnia się na tle innych kosmetyków do włosów:

zawiera 3 razy więcej składnika Pro-V niż szampon Pantene Repair and Protect,

niż szampon Pantene Repair and Protect, została zatwierdzona przez Swiss Vitamin Institute , co potwierdza skuteczność działania witaminowej formuły,

, co potwierdza skuteczność działania witaminowej formuły, opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu,

jest wynikiem 75 lat badań naukowych nad pielęgnacją włosów,

nad pielęgnacją włosów, dostępna jest pełna gama produktów z linii Silky&Glowing – w tym szampon i maska.

Odżywka Pantene Pro-V Miracles Silky&Glowing to propozycja dla osób, które marzą o jedwabistych, mocnych i lśniących włosach bez konieczności wizyty u fryzjera. Przy cenie 23,99 zł i możliwości uzyskania dodatkowego rabatu w drogierach Hebe to kosmetyczny hit, który warto mieć w swojej łazience.

Czytaj także: