Nie da się ukryć, że kosmetyki, które są tanie i sprawdzone, cieszą się największym zainteresowaniem kobiet. Nie ma bowiem sensu przepłacać, jeżeli za grosze możemy mieć równie skuteczny produkt jak te luksusowe z wyższej półki. Dopiero, co pisałam, że ta maść kosztuje 7 zł, a działa cuda. Stosuję ją niemal do wszystkiego. Podobnie jest w przypadku tego produktu. Maść z apteki za 10 zł to najlepszy krem przeciwzmarszczkowy i nawilżający. Zobacz, jak działa.

Reklama

Ta maść z apteki za 10 zł działa lepiej niż luksusowe kremy na zmarszczki

Są kosmetyki, które stosowały już nasze babcie i niemal każda kobieta miała z nimi do czynienia. Nie trzeba bowiem wydawać kroci, aby cieszyć się produktem, który będzie można używać do wszystkiego.

Maść witaminowa z apteki to produkt, który średnio kosztuje około 10 zł, a potrafi zdziałać cuda. Można ją stosować do różnych części ciała, ale najczęściej używa się jej do twarzy - np. do ust. Mało kto wie jednak, że tego typu krem ma też działanie przeciwzmarszczkowe.

Maść witaminowa z apteki do pielęgnacji

Maść witaminowa to kosmetyk, który zazwyczaj składa się z witamin A, E i F. Dzięki temu ma cenne właściwości nawilżające, regenerujące i ochronne. Ja z reguły stosuję ją do ust, aby rozprawić się z przesuszoną skórą. To jednak nie wszystko.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że aktywna witamina A to dobrze nam znany z produktów przeciwstarzeniowych retinol. I w związku z tym ten taniutki produkt będzie działać jak najlepsze kremy na zmarszczki - to bowiem czyste witaminy.

Ja najczęściej wybieram Retimax, czyli maść ochronną z witaminą A, którą można kupić w aptece za około 10 zł. Na rynku są jednak dostępne też inne maści witaminowe, a ich cena to z reguły od 7 do 15 zł.

Maść witaminowa Retimax z witaminą A, Fot. materiały promocyjne, doz.pl

Maść witaminowa z apteki nie tylko do twarzy

Maść witaminowa to kosmetyk, który można stosować nie tylko do twarzy. Świetnie sprawdzi się również do innych fragmentów naszego ciała. Rozprawi się np. z przesuszoną skórą na łokciach i kolanach. Warto zastosować ją również na stopy - poradzi sobie z popękanymi piętami i sprawi, że będą one gładkie jak skóra niemowlaka.

Reklama

Tego typu maść to też dobry okład na poparzenia - np. w lecie. Warto ją stosować również w przypadku otarć. Najlepiej cały czas mieć ją przy sobie, aby móc użyć w dowolnym momencie, gdy nasza skóra będzie tego potrzebować.