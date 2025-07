Od dawna wiele się mówi na temat koreańskiej pielęgnacji skóry. Zazdrościmy Azjatkom ich zawsze lśniącej, cudownie nawilżonej i gładkiej cery. Okazuje się, że one mają swoje sposoby na to, aby zachować taki wygląd. Niedawno pisałam, że ten SPF w żelu jest lekki, nawilża i nie zapycha porów, a to jeden z ich sekretów. Innym jest pielęgnująca płachta. Ta maska z kolagenem za 10,99 zł nawilża i wygładza zmarszczki lepiej niż luksusowe kosmetyki.

Maska z kolagenem za 10,99 zł nawilża i wygładza zmarszczki

Podczas doboru maski do twarzy warto patrzeć na jej składniki aktywne. To właśnie one bowiem są w stanie odpowiednio wpłynąć na stan naszej cery. Absolutnym hitem pod tym względem jest kwas hialuronowy i... kolagen, o którym ostatnio sporo się mówi.

I właśnie w ten drugi składnik jest bogata maska w płachcie, którą kochają Koreanki. Ten produkt cudownie nawilża skórę i wygładza zmarszczki, a aktualnie w Super-Pharm można go dostać znacznie taniej - za jedyne 10,99 zł. Chodzi o maskę marki Medihal. Czym dokładnie się wyróżnia?

Maska z kolagenem Medihal za 10,99 zł, Fot. materiały prasowe, Super-Pharm

Maska Mediheal to sekret Koreanek na piękną skórę

Maska w płachcie z kolagenem Medihal to produkt, który przede wszystkim głęboko nawilża skórę. Do tego zawiera sporą dawkę witaminy C, dzięki której cudownie rozjaśnia cerę i zapewnia jej wspaniały efekt glow.

To maska wzbogacona o kolagen i aminokwasy. Ujędrnia i napina skórę, zapewniając jej miękkość i elastyczność. Kolagen przyczynia się także do redukcji powstałych już zmarszczek i jednocześnie zabezpiecza naszą skórę przed powstawaniem kolejnych. Aminokwasy natomiast pozwalają utrzymać odpowiednie nawodnienie skóry i jej ujędrnienie.

Jak kolagen wpływa na skórę?

Kolagen to kluczowy składnik w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Dlatego tak wiele mówi się o jego uzupełnianiu. Wraz z wiekiem tracimy bowiem naturalny kolagen i stąd biorą się np. zmarszczki.

To właśnie kolagen najlepiej nawilża i ujędrnia skórę. Zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz poprawia elastyczność i jędrność skóry. Przyspiesza także regenerację wszelkich podrażnień. Warto zatem wprowadzić go do codziennej pielęgnacji. A najlepiej wchłania się właśnie w połączeniu z witaminą C.