Wiemy już, że ballerina nails wracają na salony, a wraz z nimi pewien odcień, który jesienią będzie absolutnym hitem. Nie jest to klasyczna barwa, ale na pewno świetnie wpisze się w gust każdej fanki minimalizmu - zarówno w wersji french i baby boomer, jak również standardowych odcieni nude. Zobacz, jaka to stylizacja i dlaczego warto postawić na nią wczesnej jesieni.

Te paznokcie pokochają wszystkie fanki frencha

Powrót do klasyki nie musi być nudny. O tym przekonamy się już u schyłku lata i jesienią. Postawimy bowiem na manicure, który nie dość, że rewelacyjnie podkreśla opaleniznę, to jeszcze charakteryzuje się minimalistyczną ekstrawagancją.

Chrome nails to paznokcie, które charakteryzują się metalicznym efektem. Można go uzyskać przy pomocy pyłku do efektu lustra, który sprawdza się w wielu stylizacjach. W przypadku najmodniejszych paznokci jesieni kluczowe jest jednak to, aby kosmetyk został zastosowany na jasnym lakierze - wówczas śmiało zastąpi french i baby boomer.

Zobacz, jak wyglądają chrome nails i jakie są inspiracje na tego typu stylizację paznokci.

Chrome nails to modne paznokcie na jesień 2025

Chrome nails można uzyskać na różnych odcieniach. Od ciebie zależy, czy chcesz otrzymać na paznokciach efekt tafli wody, czy może lustra lub nietypowego frencha. W przypadku tego pierwszego - postaw na bazę w odcieniu nude, a najlepiej przezroczystą. Efekt lustra najlepiej wyjdzie na czerni lub granacie. Z kolei jeśli chodzi o biały czy delikatnie różowy lakier - z pyłkiem otrzymasz stylizację przypominającą french manciure.

Im jaśniejszą bazę wybierzesz pod pyłek, tym delikatniejsze i bardziej klasyczne będą twoje paznokcie. Przede wszystkim jednak każda z tych stylizacji pięknie się błyszczy i wygląda naprawdę estetycznie.

Chrome nails - inspiracje

Wybrałam 5 różnych opcji na chrome nails, na które warto postawić w nadchodzącym sezonie.