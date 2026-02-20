Zwierzęce wzory obecne są w modzie już od dekad, a obecnie przeżywają swój renesans, także w stylizacji paznokci. Ten motyw wykorzystywany jest nie tylko na całej płytce, ale i w klasycznym french manicure czy różnego rodzaju innych wzorach. Zobacz, jak ciekawie wkomponować łatki, cętki i paski w swój mani i zbieraj komplementy na każdym kroku.

Dlaczego warto postawić na manicure safari?

Motywy zwierzęce na paznokciach to nie tylko chwilowa moda - to wyraz kreatywności i sposób na podkreślenie własnego stylu. Manicure safari, czyli animal print na paznokciach, pozwala bawić się wzorami inspirowanymi dziką naturą: panterką, zebrą, krowimi łatami czy skórką węża. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, bo takie zwierzęce motywy można rozmieszczać na płytce paznokcia na różne sposoby - po całości, tylko na końcówkach, a nawet w formie ombre.

Niektórzy boją się, że safari manicure jest zbyt wyrazisty, ale prawda jest taka, że potrafi on wyglądać bardzo elegancko. Dodatkowo ten typ manicure można dopasować do wszystkich stylizacji, ponieważ animal print pasuje zarówno do odważnych, jak i minimalistycznych looków. Nie musisz zdobić wszystkich paznokci, wystarczy subtelny akcent, by uzyskać efektowny, ale nienachalny manicure.

Odważny, ale elegancki. Safari manicure wysmukla dłonie i dodaje pazura, Fot. Getty Images, Edward Berthelot, Contributor

Jak wykonać manicure safari krok po kroku?

Manicure safari, czyli stylizacja paznokci z motywem animal print, nie musi być trudna czy czasochłonna. Wystarczy kilka podstawowych akcesoriów, odrobina cierpliwości i precyzji. Dzięki temu w zaciszu domowym stworzysz efektowną stylizację inspirowaną dziką naturą.

1. Przygotuj płytkę paznokcia – oczyść, odtłuść i zmatowić powierzchnię.

2. Nałóż bazę – chroni ona płytkę i przedłuża trwałość manicure.

3. Wybierz kolor bazowy – np. beż, biel, pastelowy róż, nude lub kontrastowy kolor.

4. Stwórz wzór animal print:



panterka – cętki w odcieniach brązu, beżu, czerni genialnie pasujące do klasycznego frencha.

– cętki w odcieniach brązu, beżu, czerni genialnie pasujące do klasycznego frencha. zebra – charakterystyczne paski w czerni i bieli lub w kolorowej wersji,

– charakterystyczne paski w czerni i bieli lub w kolorowej wersji, cow print – krowie łatki, idealne do zabawnych stylizacji,

– krowie łatki, idealne do zabawnych stylizacji, wężowa skóra – wzór imitujący łuski węża, najczęściej w metalicznych lub stonowanych barwach,

– wzór imitujący łuski węża, najczęściej w metalicznych lub stonowanych barwach, bambi print – motywy przypominające delikatne kropki na mlecznym tle, inspirowane umaszczeniem sarenki.

5. Pozostaw wzór do wyschnięcia lub utwardź pod lampą UV/LED (w przypadku hybryd).

6. Nałóż top coat – zabezpieczy zdobienie i nada połysk.

Animal print na paznokciach - inspiracje

W sieci można znaleźć całe mnóstwo stylizacji w duchu sarafi, a jedną z najdelikatniejszych jej form jest francuski manicure z motywem panterki. To subtelny, a jednocześnie efektowny sposób na wprowadzenie animal print do codziennych stylizacji.

Innym pomysłem może być animal print w wersji pół na pół, czyli wzór malowany tylko na połowie paznokci, podczas gdy reszta zostaje jednolita. Taki wariant wygląda bardzo efektownie, a jednocześnie nie przyciąga uwagi aż tak mocno jak całościowy animal print.

A na sam koniec wersja na bogato, czyli zwierzęcy wzór na całej płytce każdego palca. Taki manicure to już wersja dla nieco odważniejszych pań, chociaż wciąż nie jest to coś, co krzyczy z daleka, a raczej ciekawie dopełnia outfit i sprawia, że nawet najzwyklejsze ubrania nagle wyglądają jak z wybiegu.

