Paznokcie 3D to nie tylko modny trend, ale także sposób na wyrażenie kreatywności i indywidualnego stylu. Dzięki zastosowaniu gęstych żeli, akrylu oraz bogactwa gotowych ozdób, takich jak cyrkonie, perełki czy kwiaty, manicure nabiera niepowtarzalnej głębi. Tego typu zdobienia często wydają się ekstrawaganckie i zbyt krzykliwe, ale wcale nie musi tak być. Mani 3D sprawdza się zarówno na specjalne okazje, jak i na co dzień, jeśli tylko wybierzemy odpowiedni wzór. Zobacz kilka inspiracji i nie bój się przetestować trójwymiarowych zdobień na własnych paznokciach.

Manicure 3D - jak powstają trójwymiarowe zdobienia?

Manicure 3D to nowoczesna forma stylizacji, w której na powierzchni paznokcia tworzone są wypukłe, trójwymiarowe zdobienia. Efekt ten uzyskuje się zarówno poprzez modelowanie specjalnych materiałów bezpośrednio na płytce, jak i przyklejanie gotowych elementów, które następnie są utrwalane żelem lub akrylem. Do tworzenia paznokci 3D wykorzystywane są różne materiały i techniki, a najpopularniejsze z nich to:

gęste żele do paznokci 3D – pozwalają na modelowanie wypukłych kształtów (np. kwiaty, kokardki, geometryczne figury) bezpośrednio na powierzchni paznokcia,

– pozwalają na modelowanie wypukłych kształtów (np. kwiaty, kokardki, geometryczne figury) bezpośrednio na powierzchni paznokcia, akryl do zdobień paznokci – umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych, trwalszych dekoracji. Szybko twardnieje pod wpływem powietrza i jest stosowany zarówno do modelowania kształtów, jak i zatapiania gotowych ozdób,

– umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych, trwalszych dekoracji. Szybko twardnieje pod wpływem powietrza i jest stosowany zarówno do modelowania kształtów, jak i zatapiania gotowych ozdób, gotowe ozdoby i biżuteria do paznokci – takie jak cyrkonie, perełki, koraliki, biżuteryjne zawieszki, kwiaty z żywicy. Przykleja się je na powierzchni paznokcia, a następnie utrwala żelem lub akrylem.

Garść inspiracji na manicure 3D

Jeśli chodzi o to, jak zrobić paznokcie 3D, to technik jest tyle, że można by pisać o tym całymi godzinami. W salonach manicure można poprosić niemal o wszystko, co tylko nam się wymarzy, a doświadczone stylistki przeniosą to na płytkę w wersji mini. Jeśli jednak chcesz, aby manicure 3D wpisywał się w aktualne trendy, warto postawić na konkretne odcienie i zdobienia. Wśród najmodniejszych kolorów na rok 2026 wymienić można:

fiolety i granaty,

metaliczne srebro i złoto,

pastelowe róże i beże,

delikatny kolor cloud dancer.

Jeśli natomiast chodzi i konkretne pomysły na zdobienia, to tutaj największą furorę robią wszelkiego rodzaju kwiaty. Na płytce pięknie prezentują się zarówno subtelne, pastelowe roślinne motywy, jak większe kwiatowe ozdoby w intensywnych kolorach. Można oczywiście wybierać wśród dziesiątek gotowych ozdób do przyklejania, ale doświadczone stylistki zrobią też samodzielnie wiele cudownych dekoracji wystających ponad płytkę.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Kolejnym modnym motywem na paznokcie 3D są ozdoby inspirowane biżuterią. Złote i srebrne dżety, a nawet zawieszki sprawiają, że nie potrzeba już żadnych pierścionków czy bransoletek, bo dłoń sama w sobie wygląda przepięknie i bardzo elegancko. Do wyboru mamy srebro, złoto, kolor rosegold, a nawet kolorowe i błyszczące kamienie i kryształki.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Ostatni pomysł na paznokcie 3D to motywy perłowe. W tym roku pearl nails robią furorę i to nie tylko w wersji podstawowej, ale i z wszelkimi wypukłościami. Mogą to być same perełki w różnych rozmiarach i kolorach, jak i wypukłe linie czy wzory geometryczne, wykończone perłowym lakierem.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: