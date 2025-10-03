Estetyczny wygląd paznokci to często wizytówka dłoni, ale ich kondycja zdradza także, jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. Kontakt z detergentami, częste stosowanie lakierów czy brak ochrony przed czynnikami zewnętrznymi mogą prowadzić do powstawania przebarwień, kruchości i nierówności na powierzchni płytki. W takich przypadkach nie wystarczy samo malowanie paznokci – potrzebna jest pielęgnacja, która zregeneruje płytkę.

Reklama

Odżywki do paznokci nowej generacji nie tylko poprawiają wygląd, lecz także realnie wspierają proces regeneracji. Ich formuły działają niczym tarcza ochronna i kosmetyczny „filtr”, który maskuje defekty, a jednocześnie wzmacnia paznokcie od wewnątrz. Tak jest właśnie odżywka Ridge away do przebarwionych paznokci.

Jak działa ta odżywka?

Preparat został stworzony specjalnie dla osób, które zmagają się z przebarwieniami, matową i nierówną strukturą płytki. Szybkoschnąca, lekko różowa formuła nadaje paznokciom delikatne, satynowe wykończenie, dzięki czemu wyglądają one świeżo, naturalnie i zadbanie. Produkt skutecznie wypełnia drobne ubytki, neutralizuje żółtawe odcienie i sprawia, że dłonie prezentują się młodziej.

Siła działania odżywki tkwi w starannie dobranych składnikach aktywnych:

szarotka alpejska – znana z właściwości antyoksydacyjnych, chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i czynników środowiskowych, wspiera naturalną regenerację paznokci.

– znana z właściwości antyoksydacyjnych, chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i czynników środowiskowych, wspiera naturalną regenerację paznokci. witamina E – opóźnia proces starzenia komórek keratyny, wzmacnia płytkę i poprawia jej elastyczność, dzięki czemu paznokcie stają się bardziej odporne na łamanie i rozdwajanie.

Taka kombinacja nie tylko poprawia wygląd od razu po aplikacji, lecz także pomaga uzyskać długotrwałe efekty pielęgnacyjne.

Ta odżywka zadba o zdrowy, naturalny wygląd paznokci, Fot. materiały prasowe

Jak stosować?

Odżywka jest produktem wielofunkcyjnym – może pełnić rolę samodzielnego lakieru lub skutecznej bazy pod kolorowy manicure.

Samodzielnie – wystarczy nałożyć dwie cienkie warstwy, by uzyskać efekt gładkich, zdrowo wyglądających paznokci.

Jako baza – jedna warstwa pod lakier kolorowy wygładza powierzchnię, ujednolica odcień płytki i przedłuża trwałość manicure.

To rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą poprawić kondycję swoich paznokci, niezależnie od tego, czy walczą z przebarwieniami, kruchością, czy po prostu pragną wzmocnić płytkę.

Czytaj także: