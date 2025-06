Klasyczne paznokcie to zawsze dobry wybór zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje - np. ślub lub komunię. Do takiego manicure'u śmiało można bowiem dopasować dowolną stylizację. Nic więc dziwnego, że do niedawna absolutnym hitem w salonach kosmetycznych był french manicure lub baby boomer. Teraz jednak czas na coś zupełnie nowego. Glazed nails to hitowy manicure, na który chętnie stawiają różne gwiazdy. Teraz czas na nas. Są to najmodniejsze paznokcie 2025 roku i świetnie pasują również dla panien młodych i ich druhen.

Glazed nails to najlepsze paznokcie dla panny młodej i jej gości

Glazed nails to innymi słowy paznokcie przypominające lukier. Gdy na nie patrzymy, automatycznie myślimy o smakowitej polewie np. do donutów. W przeciwieństwie do cukierniczej glazury nie są jednak przesłodzone, tylko wyglądają schludnie i niesamowicie elegancko. Doskonale sprawdzą się dla fanek minimalizmu i klasyki na paznokciach.

Glazed nails krok po kroku

Aby wykonać glazed nails, potrzebujesz lakieru do paznokci o jasnym, delikatnym odcieniu, który nie będzie aż tak kryjący, ponieważ kluczowa tu jest przezroczystość. Do tego w większości przypadków wystarczy błyszczący top, który nada blasku naszemu manicure'owi.

W niektórych przypadkach, gdy lakier jest ciemniejszy, podobny efekt można uzyskać przy pomocy pyłku, który stosuje się do syrenich paznokci. Najlepiej taką stylizację wykonać u profesjonalistki, która pomoże nam uzyskać perfekcyjny efekt.

Glazed nails - inspiracje na lukrowane paznokcie

Glazed nails mogą mieć różne wersje - w zależności od koloru, na jaki się decydujemy. Z różowym lakierem będą naturalniejsze. Z białym mogą bardziej rzucać się w oczy i przypominać nieco wifey nails. Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji. Która z tych stylizacji trafia w twój gust najbardziej?

Gwiazdy kochają glazed nails

Na glazed nails gwiazdy stawiają od dłuższego czasu. Największą fanką oraz popularyzatorką takiej stylizacji jest Hailey Bieber. Ale nie tylko ona kocha tego typu paznokcie. Równie chętnie decyduje się na nie Sabrina Carpenter, a wśród naszych rodzimych gwiazd np. Julia Wieniawa.