Cashmere Bob to cięcie, w którym najważniejsze jest wrażenie. Pasma mają wyglądać miękko i naturalnie, bez przesadnego, sztywnego wystylizowania. Włosy nie mają mieć geometrycznej, "twardej" linii, a być lekko wycieniowane na końcach. Takie podejście zapewnia lekkość fryzury, ale też ułatwia codzienną stylizację w domu. Ten typ boba doskonale wpisuje się w estetykę quiet luxury. Jest elegancki i świetnie wygląda na zdjęciach, ale jednocześnie łatwy do utrzymania.

Czym jest Cashmere Bob i jak wygląda?

Nazwa fryzury doskonale opisuje jej charakter i nie jest przypadkowa. Ma budzić skojarzenia z kaszmirem: z jego miękkością, jakością, delikatnością i klasą. Nie ma jednego uniwersalnego przepisu na perfekcyjnego Cashmere Boba. Aby uzyskać ten efekt, potrzebna jest elastyczność fryzjera, który go wykonuje oraz umiejętne dobranie warstw do indywidualnych potrzeb.

Włosy mają mieć zapewniony naturalny ruch i ułożenie. Liczy się miękkość linii i subtelny efekt okalania twarzy. To największa różnica pomiędzy wersją Cashmere i klasycznym bobem. W tym drugim włosy mają być stopniowane: krótsze z tyłu, dłuższe z przodu, a najlepszy sposób na układanie go, to wyciąganie na szczotkę z podwinięciem końcówek. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Cashmere Boba. Samo cięcie włosów ma sprawiać, że przy suszeniu będą układać się same, bez konieczności dodatkowego prostowania czy podkręcania.

Jeśli chodzi o długość włosów, przeważnie wybierana jest taka pomiędzy linią żuchwy a ramionami. Linie cięcia są zmiękczane delikatnym cieniowaniem, zarówno na dole pasm, jak i przy twarz. Subtelna nieregularność daje wrażenie lekkości, a jednocześnie pozwala na poprawienie proporcji twarzy.

Na czym polega efekt quiet luxury we fryzurach?

Często mówi się o fryzurach, że wyglądają luksusowo czy idealnie pasują do stylu quiet luxury, ale co właściwie odpowiada za takie wrażenie? Przede wszystkim chodzi o to, co mamy obecnie w trendach, również fryzjerskich. Luksus, zwłaszcza ten "cichy", to nie sztywne formy i krzykliwość, ale subtelność, kolorystyka oraz jakość.

Podobne "wartości" są istotne w przypadku fryzury. Nie chodzi o to, aby włosy były perfekcyjnie ułożone, wyprostowane czy usztywnione lakierem. Bardziej chodzi o kontrolowany nieład. Pasma mają wyglądać przede wszystkim naturalnie i zdrowo. Objętość ma wynikać z detalicznego cięcia, a nie dodatkowego tapirowania włosów.

Fryzura ma delikatnie otulać twarz, zmiękczać nasze rysy i subtelnie je odmładzać.

Komu sprawdzi się Cashmere Bob?

To idealna fryzura zarówno dla młodych, jak i dojrzałych kobiet. Warstwy i miękkie końcówki dodają lekkości, która optycznie odmładza i łagodzi rysy. Cieniowane cięcia są też świetnym wyborem dla osób, które borykają się z problemem cienkich pasm. Takie fryzury dają wrażenie pełnej objętości.

Plus tej fryzury jest taki, że nie wymaga żmudnej codziennej stylizacji. Oczywiście możesz podkręcać czy prostować włosy, ale dopiero wtedy, gdy czujesz taką potrzebę, a nie z konieczności. Jeśli więc cenisz cięcia, które układają się same, to będzie strzał w dziesiątkę. Aby ułatwić sobie codzienną stylizację i przyspieszyć cały proces, użyj do tego stylera, np. suszarko-lokówki z odrobiną pianki. Będziesz mogła jednocześnie suszyć i układać pasma w fryzurę.

Natomiast jeśli oczekujesz od fryzury geometrycznej precyzji, o wiele lepiej sprawdzą się inne propozycje wiosennych fryzur. Ten sezon obfituje w różnorodność, więc z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

