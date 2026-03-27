Moda na fryzury zmienia się co sezon, ale tej wiosny i lata absolutnym numerem jeden w koloryzacji jest sun kissed hair. Subtelne, naturalnie wyglądające refleksy, które przypominają włosy rozjaśnione przez słońce na wakacjach, zyskały ogromną popularność w polskich salonach. Nie tylko gwiazdy, ale także zwykłe klientki decydują się na ten look, bo daje on natychmiastowy efekt odmłodzenia i świeżości bez radykalnej zmiany wizerunku. Sprawdź, jak wygląda ta technika, dlaczego warto ją wybrać i jak dbać o włosy po koloryzacji sun kissed.

Sun kissed hair – na czym polega koloryzacja muśnięta słońcem?

Sun kissed hair, czyli włosy muśnięte słońcem, to technika koloryzacji, która ma na celu uzyskanie naturalnego efektu rozjaśnienia. Pasma wyglądają tak, jakby zostały subtelnie rozświetlone promieniami słońca podczas letniego wypoczynku. Fryzjerzy osiągają ten efekt poprzez rozjaśnienie wybranych kosmyków o ton lub dwa jaśniej niż bazowy kolor włosów. W przeciwieństwie do tradycyjnego balayage czy ombre, refleksy są ledwo zauważalne i perfekcyjnie wtapiają się w naturalną bazę.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czym wyróżnia się efekt sun kissed na tle innych trendów?

W odróżnieniu od klasycznych technik rozjaśniania, sun kissed hair stawia na delikatność i subtelność. Przejścia kolorystyczne są miękkie, niemal niewidoczne. Włosy wydają się gęstsze, bardziej trójwymiarowe, a fryzura nabiera świeżości oraz blasku. Koloryzacja nie wymaga radykalnych zmian, a odrosty są mniej widoczne, co czyni ją idealną dla osób, które nie chcą regularnie odwiedzać fryzjera.

Do jakich typów włosów i urody pasuje sun kissed hair?

Sun kissed hair to uniwersalna koloryzacja, odpowiednia zarówno dla blondynek, szatynek, jak i brunetek. Kluczowe jest, aby refleksy były o ton lub dwa jaśniejsze od bazy i utrzymane w tej samej gamie kolorystycznej. Ciepłe, złociste pasemka rozświetlą jasne włosy, a chłodne blondy podkreślą urodę osób o porcelanowej cerze. Ta technika sprawdza się na włosach każdej długości, od krótkiego boba po długie fale.

Jak dobrać odcienie refleksów do naturalnego koloru?

Ważne, by pasemka sun kissed nie kontrastowały zbyt mocno z bazowym kolorem. W przypadku chłodnych blondów najlepiej wybrać refleksy perłowe lub popielate, natomiast przy ciepłych odcieniach kasztanu warto sięgnąć po złociste, miodowe tony. Według fryzjerów dopasowanie barwy do karnacji i koloru oczu pozwala uzyskać najbardziej harmonijny, naturalny efekt.

Sun kissed hair w praktyce – jak uzyskać ten efekt?

Sun kissed hair można wykonać zarówno w salonie fryzjerskim, jak i w domowym zaciszu. Profesjonalna koloryzacja daje gwarancję trwałości oraz bezpieczeństwa, ale istnieją też skuteczne domowe sposoby na uzyskanie włosów muśniętych słońcem.

Sun kissed hair u fryzjera – jak wygląda zabieg i ile trwa?

W salonie fryzjer wybiera cienkie pasma włosów i rozjaśnia je przy użyciu specjalnych preparatów – zwykle o kilka tonów. Efekt jest kontrolowany na każdym etapie, a rozjaśnione partie są blendowane z resztą fryzury dla naturalnego przejścia kolorów. Zabieg trwa od 1 do 2 godzin, w zależności od długości i gęstości włosów. Rezultat jest trwały i nie wymaga częstego odświeżania, a odrosty są niemal niewidoczne.

Naturalne domowe sposoby na włosy muśnięte słońcem

Popularnym, naturalnym sposobem na delikatne rozjaśnienie pasm jest płukanka z rumianku. Rumianek na włosy działa rozjaśniająco, szczególnie na jasne i średnioblond pasma.

Zaparz mocny napar z rumianku (kilka torebek na szklankę wody). Po umyciu włosów polej je przygotowanym naparem. Pozostaw włosy do naturalnego wyschnięcia, nie spłukuj już wodą. Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu przez miesiąc.

Efekt pojawi się stopniowo, a włosy zyskają złocisty, letni blask. Warto pamiętać, że rumianek może lekko przesuszać włosy – należy więc dbać o nawilżenie i stosować odżywki.

Pielęgnacja włosów po koloryzacji sun kissed

Po rozjaśnianiu włosy są bardziej narażone na przesuszenie oraz utratę blasku. Fryzjerzy zalecają regularne stosowanie szamponów nawilżających oraz maski regenerującej. Świetnym rozwiązaniem jest także olejowanie włosów – olej arganowy lub kokosowy skutecznie zabezpieczy końcówki i doda fryzurze połysku. W okresie letnim warto unikać nadmiernej ekspozycji na słońce oraz stosować produkty z filtrami UV.

Inspiracje i stylizacje – kto wybiera sun kissed hair?

W ostatnich sezonach trend na włosy muśnięte słońcem zdobył ogromną popularność wśród gwiazd i influencerek. To look, który świetnie prezentuje się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach.

Gwiazdy i influencerki ze stylizacją sun kissed hair

Wśród znanych Polek, które zdecydowały się na koloryzację sun kissed, znalazła się Edyta Herbuś. Jej subtelnie rozjaśnione blond refleksy doskonale współgrają z karnacją, rozświetlając całą twarz i odmładzając wizerunek. Podobne stylizacje można zobaczyć na profilach znanych influencerek oraz w inspiracjach dostępnych na platformie Pinterest.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Najmodniejsze fryzury z refleksami na sezon wiosna/lato 2025

Obecnie w trendach królują zarówno długie, naturalnie falowane włosy z refleksami, jak i klasyczny lob (long bob) z subtelnymi, rozświetlonymi pasemkami. Modne są także krótkie fryzury z delikatnymi przejściami kolorystycznymi, które nadają objętości i lekkości każdemu cięciu.

Najczęściej zadawane pytania o sun kissed hair

Czy sun kissed hair sprawdzi się na bardzo ciemnych włosach?

Efekt jest najłatwiejszy do uzyskania na włosach blond i jasnobrązowych, jednak dobry fryzjer potrafi również rozjaśnić ciemniejsze pasma tak, by wyglądały naturalnie.

Czy koloryzacja wymaga częstego odświeżania?

Nie – delikatne refleksy są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają regularnego farbowania odrostów.

Jak dbać o włosy po zabiegu?

Kluczowe jest nawilżanie oraz stosowanie kosmetyków z filtrami UV, zwłaszcza latem.

Sun kissed hair to obecnie najmodniejszy trend na wiosnę i lato – łączy w sobie naturalność, wygodę oraz efektowny wygląd. Jeżeli szukasz delikatnej zmiany, która rozświetli twoją twarz i doda włosom objętości, warto rozważyć tę koloryzację. Inspiracji nie brakuje, a możliwości dopasowania techniki do indywidualnych potrzeb są praktycznie nieograniczone.

Czytaj także: