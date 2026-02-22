Fryzura wixie cut to świeże spojrzenie na krótkie włosy, które podbija serca miłośniczek nowoczesnych cięć. Powstała z połączenia dwóch legendarnych stylów znanych z lat 60. i tworzy fryzurę, która pasuje niemal do każdego typu urody. Krótkie boki i tył, z dłuższymi pasmami na górze, sprawiają, że włosy nabierają lekkości i objętości bez nadmiernego wysiłku przy codziennej stylizacji. Trend ten jest nie tylko modny, ale także praktyczny, a już szczególnie dla posiadaczek cienkich i trudnych w stylizacji włosów.

Czym jest wixie cut?

Wixie cut to nic innego jak połączenie dwóch fryzur - pixie i shaggy w jednym cięciu. Obie narodziły się w latach 60. XX wieku, będąc symbolem wyzwolenia i nowoczesności. Pixie cut to krótka, minimalistyczna fryzura, która podkreśla rysy oraz kości policzkowe, natomiast shaggy jest warstwowym cięciem z charakterystycznym, "rozczochranym" efektem, dającym objętość i swobodę. Wixie cut łączy oba te podejścia, a więc tutaj boki i tył są krótkie, a góra pozostaje wyraźnie dłuższa oraz nonszalancko postrzępiona. Jest to więc idealny kompromis między odważną krótką fryzurą a nieco artystycznym nieładem. Podsumowując, wixie cut wyróżnia się następującymi cechami:

bardzo krótkie boki i tył głowy – podkreślają szyję, wysmuklają twarz,

– podkreślają szyję, wysmuklają twarz, dłuższe, warstwowo cięte pasma na górze – dodają objętości i naturalnego ruchu,

– dodają objętości i naturalnego ruchu, swobodna, nieco niedbała stylizacja – efekt "messy hair", który układa się praktycznie samodzielnie,

– efekt "messy hair", który układa się praktycznie samodzielnie, uniwersalność – cięcie pasuje do różnych typów włosów (cienkie, gęste, proste, falowane) i kształtów twarzy.

Komu pasuje fryzura wixie cut?

Fryzura wixie cut zdobyła popularność dzięki swojej uniwersalności. Sprawdza się u kobiet w różnym wieku, zarówno młodszych, jak i tych po 50. roku życia, którym zależy na odmłodzeniu i łatwości w pielęgnacji. Szczególnie polecana jest dla:

twarzy owalnych i okrągłych – wysmukla kontur i optycznie wydłuża twarz,

– wysmukla kontur i optycznie wydłuża twarz, twarzy kwadratowych – zmiękcza ostre rysy dzięki warstwowym cięciom,

– zmiękcza ostre rysy dzięki warstwowym cięciom, twarzy pociągłych – nadaje objętości po bokach, co pomaga wyrównać proporcje.

Cięcie wixie cut sprawdza się świetnie zwłaszcza na cienkich włosach, które zyskują dzięki niemu lekkość i objętość. Dłuższe pasma na górze unoszą się u nasady, przez co włosy wydają się gęstsze. Na gęstych włosach fryzura ta pozwala natomiast zapanować nad objętością, nadając całości lekkości i nieco artystycznego chaosu.

Jak układać wixie cut?

Wixie cut to fryzura, która została zaprojektowana z myślą o minimalnym wysiłku przy codziennej stylizacji. Dla wielu kobiet to ogromna zaleta, zwłaszcza gdy prowadzą aktywny tryb życia. Kluczowe znaczenie ma profesjonalne cięcie, ponieważ dobrze wykonana fryzura wixie cut wymaga jedynie kilku ruchów ręką, aby wyglądać świetnie przez cały dzień. Wystarczy nałożyć odrobinę pianki lub kremu teksturyzującego i przeczesać włosy palcami, aby nadać fryzurze pożądany kształt. Dla bardziej wyrazistego efektu można użyć sprayu teksturyzującego lub suchego szamponu, by podkreślić warstwowanie i ruch włosów.

