Najlepsza fryzura do okrągłej twarzy to nie tylko bob. To jedna z opcji, którą gwiazdy uwielbiają, ale nie jedyna. Postanowiłam sprawdzić na przykładzie trzech celebrytek, jakie fryzury wybierają i czym się kierują przed wizytą u fryzjera. Sprawdź, na co stawiają Selena Gomez, Sabrina Carpenter i Millie Bobby Brown.

1. Selena Gomez i jej fryzura do okrągłej twarzy

Selena Gomez to jedna z kobiet, która postawiła na long boba. W ostatnim czasie najczęściej nosi fryzurę sięgającą tuż nad ramiona z mocnym wywinięciem końcówek. Takie cięcie pozwala jej na swobodę w stylizacji, z czego bardzo chętnie korzysta. Często wybiera uczesania, które inspirowane są złotą erą Hollywood. Mają retro zacięcie, które dodaje jej wizerunkowi klasy i elegancji.

Posiadaczki baby face często słyszą, że w ich przypadku najlepiej sprawdzają się pasma okalające twarz, nieco pocieniowane i osłaniające policzki. Ma to dawać efekt wyszczuplenia i sprawiać, że całość będzie wyglądać dojrzalej. Jednak Selena Gomez nie przejmuje się tym i dobiera fryzury całkiem dowolnie. Pozwala sobie na gładkie zaczesanie i utrwalenie pasm żelem. Zamiast przysłaniających pasm w takie dni stawia na odpowiedni makijaż. To właśnie dzięki dobrze nałożonemu bronzerowi uzyskuje wysmuklający policzki kontur.

Warto pamiętać o tym, kiedy decydujesz się na swoją fryzurę, że czasem możesz zaszaleć i pozostawić wizualną poprawę proporcji twarzy właśnie makijażowi i kosmetykom.

2. Sabrina Carpenter pokochała grzywki i loki

Sabrina Carpenter to przykład tego, jak z baby face zrobić swój atut. Piosenkarka z dumą nosi burzę fal, a czasem nawet stawia na mocniejszy skręt. "Tajna broń" to grzywka, która została dobrana specjalnie do jej rysów twarzy i stała się jednym ze znaków rozpoznawczych jej uczesania. Krótka, ale delikatnie rozchodząca się na boki przy przedziałku dobrze okala policzki. Subtelne cieniowanie włosów pozwala ją miękko wtopić w całą fryzurę.

Ta grzywka pozwala jej na pełną swobodność w stylizacji reszty fryzury. Gwiazda najczęściej stawia na fale i loki, które pozwalają uzyskać jej efekt pełnej objętości i naturalnego, lekko zmysłowego nieładu.

Warto również podpatrzeć, jak nosi fryzury w casualowych stylizacjach. Zazwyczaj rozczesuje grzywkę całkiem na boki, ale dzięki temu, jak jest ścięta, nawet w takiej wersji ładnie okala buzię, delikatnie wyszczuplając policzki.

3. Millie Bobby Brown uwielbia wypuszczać pojedyncze pasma z fryzury

Millie Bobby Brown z kolei uwielbia zmienność we fryzurach. Na co dzień jej włosy przecinają linię ramion i są średniej długości. Kluczowym punktem jej cięcia są krótsze pasma przy twarzy, które często pozostawia wypuszczone nawet w przypadku wyższych upięć. Jak już mówiłam wcześniej, to znany od lat trik, który pozwala nam nosić dowolne uczesania bez względu na kształt twarzy. Delikatne przysłonięcie policzków pojedynczymi kosmykami wystarcza, aby uzyskać efekt optycznej poprawy rysów.

Aktorka stawia jednak na eksperymenty. Często przedłuża pasma doczepianymi kosmykami, dzięki czemu może cieszyć się korzyściami długich włosów, na co dzień zachowując komfort i wygodę, które oferują krótkie włosy. Kiedy to robi, stawia na luźno i naturalnie puszczoną długość, jednocześnie zaczesując swoją naturalną grzywkę tak, by stanowiła ramę jej twarzy.

Te trzy gwiazdy to doskonały przykład tego, że nawet mając baby face śmiało możesz dowolnie wybierać fryzurę. Wystarczy znać sprytne fryzjerskie triki lub umiejętnie korzystać z innych urodowych możliwości, jak chociażby makijaż.

