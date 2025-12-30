W salonach fryzjerskich co sezon pojawiają się nowe trendy, ale niektóre z nich szybko przemijają, a inne zostają z nami na długo. Tak prawdopodobnie będzie ze „Snickers Bar Hair”, czyli jednej z najgorętszych koloryzacji końcówki tego roku. Jak wyglądają włosy inspirowane kultowym batonikiem i komu będą pasowały? Poznaj ten trend bliżej, a być może też skusisz się na taką metamorfozę.

Na czym polega koloryzacja Snickers Bar Hair?

Snickers Bar Hair to trend w koloryzacji inspirowany popularnym batonikiem. Wszystko dlatego, że barwy użyte na włosach przypominają przekrój tego przysmaku, a warstwowe połączenie smakowitych odcieni tworzy spójną i apetyczną całość na głowie. Jest to więc balejaż z wykorzystaniem tonów takich jak beż, karmel, czekolada i nugat. W rezultacie powstaje z tego bardzo efektowna stylizacja, która od razu przyciąga uwagę oraz doskonale wpisuje się w jesienno-zimowy klimat.

Koloryzacja Snickers Bar Hair wygląda przy tym bardzo naturalnie i subtelnie podkreśla urodę, co czyni ją prawdziwym hitem sezonu. Beżowo-brązowe włosy, złociste refleksy i miękkie przejścia kolorów to odpowiedź na potrzeby kobiet w każdym wieku, więc nie ma co się dziwić popularności tego trendu zarówno na TikToku i Instagramie, jak i w salonach fryzjerskich. W sieci możemy znaleźć całe mnóstwo inspiracji, nie tylko pod hasłem „snickers bar hair”, ale również „snickers balayage” lub „snickers highlights”.

Snickers Bar Hair - dla kogo?

Komu szczególnie będzie pasowała taka koloryzacja? Czekoladowo-nugatowe refleksy przepięknie wyglądają zarówno na krótkich, jak i długich włosach oraz na tych prostych i falowanych. Dodają fryzurze lekkości i naturalnie odmładzają twarz, więc są szczególnie dobrym wyborem dla dojrzałych pań. Przy tym dodają trójwymiarowego efektu, więc nawet cienkie i słabe włosy od razu wydają się optycznie gęstsze. Wybierając taki kolor włosów, warto tylko wziąć pod uwagę swój odcień skóry, bo ciepłe karmelowe tony najkorzystniej prezentują się przy oliwkowej i śniadej karnacji.

A gdy już zdecydujesz się na taki look, warto udać się na koloryzację do sprawdzonego fryzjera, bo kluczem do sukcesu jest nie tylko właściwy dobór farb, ale także precyzyjne ich rozłożenie na pasmach. Kolory powinny przenikać się i wzajemnie uzupełniać, aby powstała trójwymiarowa głębia.

