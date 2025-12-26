Każda z nas marzy o włosach lśniących i gładkich jak tafla, ale żeby uzyskać taki efekt, zwykle trzeba zostawić sporo pieniędzy w salonie fryzjerskim. Teraz jednak można poradzić sobie bez drogich i czasochłonnych zabiegów. Wystarczy sięgnąć po drogeryjną maskę za niecałe 14 złotych, a już po kilku minutach będzie widoczna ogromna różnica. Dowiedz się więcej o tym produkcie i zobacz, do kiedy można go dorwać w Rossmanie za tę promocyjną cenę.

Efekt laminacji włosów za 13,99 zł

Jeśli twoje włosy potrzebują regeneracji, maska OnlyBio Hair in Balance będzie strzałem w dziesiątkę. To nie tylko przystępna cena, ale przede wszystkim wysoka skuteczność i naturalny skład. Dzięki niej możliwe jest osiągnięcie efektu tafli bez konieczności wizyty u fryzjera. Kosmetyk ma działać bowiem jak profesjonalny zabieg laminacji, czyli wygładzać, nadawać blask i sprawiać, że włosy są sypkie.

To kosmetyk wegański, stworzony z myślą o świadomej i efektywnej pielęgnacji. Głównym składnikiem aktywnym maski jest guma agar, która naturalnie laminuje pasma, czyli wygładza strukturę włosa i nadanie mu połysk. Dodatkowo w składzie znajdują się:

olej z awokado – silnie nawilża i odżywia włosy,

– silnie nawilża i odżywia włosy, olej ze słodkich migdałów – zmiękcza i wygładza,

– zmiękcza i wygładza, witamina E – działa jako przeciwutleniacz, wzmacnia włosy,

maska do laminacji, fot. materiały prasowe rossmann.pl

Produkt ten jest niezwykle uniwersalny i wydajny. Nadaje się do każdego typu włosów, chociaż szczególnie zaleca się go przy pasmach matowych, szorstkich i wymagających intensywnej regeneracji. Sam sposób użycia to bułka z masłem. Wystarczy nałożyć niewielką ilość produktu na umyte, wilgotne włosy, zostawić na kilkanaście minut, a następnie dokładnie spłukać. Taki domowy zabieg zajmuje więc tylko chwilę, a przy regularnym stosowaniu maski efekty są wprost genialne. Dodatkowym atutem jest egzotyczny zapach marakui, który jeszcze bardziej umila każdy rytuał pielęgnacyjny.

Efekt tafli za grosze – promocja w Rossmannie

Teraz maska do laminacji włosów OnlyBio Hair in Balance dostępna jest w Rossmanie za 13,99 zł. To spora okazja, bo regularna to 20,99 zł. Produkt ma też całkiem sporą pojemność, bo opakowanie mieści 200 ml, co pozwala na wiele domowych zabiegów laminacji. Oczywiście to, ile kuracji zrobimy, zależy od długości naszych włosów, ale z pewnością będzie ich kilka.

Oferta jest jednak ograniczona czasowo i obowiązuje od tylko 18 do 30 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Jeśli więc marzy ci się efekt tafli na włosach to koniecznie wypróbuj ten produkt, a być może już po pierwszym użyciu stanie się nowym must have w twojej łazience.

