Dojrzałe kobiety siadające na fotelu fryzjerskim zwykle proszą o różne wariacje na temat blondu, który uznają za najlepsze wyjście do kamuflowania siwizny. Teraz jednak można sobie z tym poradzić inaczej. Koloryzacja włosów grombre to propozycja dla wszystkich kobiet, które chcą podkreślić swoją naturalną siwiznę i jednocześnie cieszyć się nowoczesnym, zadbanym wyglądem.

Technika ta bazuje na płynnym przejściu kolorów, zaczynając od naturalnych, siwych pasm, kończąc na różnych odcieniach brązu lub blondu. Właśnie takie miksowanie barw pozwala na stworzenie fryzury pełnej głębi oraz subtelnego blasku. Dzięki grombre odrosty stają się niemal niewidoczne, a cała stylizacja prezentuje się lekko, elegancko i bardzo uniwersalnie. Poznaj bliżej ten trend, a być może sama poprosisz o taką koloryzację podczas następnej wizyty u fryzjera.

Na czym polega koloryzacja włosów grombre?

Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy, która może dla wielu wydawać się dość nietypowa, a opiera się na prostej grze słów. Grombre to połączenie wyrazów „grey” (siwy) oraz „ombre” (cieniowanie), a więc jest to idealne określenie techniki koloryzacji, która ma na celu wtopienie naturalnej siwizny w resztę stylizacji. Najważniejsze w tej technice jest subtelne, płynne przejście między siwymi a farbowanymi pasmami, często wzbogacone delikatnymi refleksami w odcieniach blondu, brązu czy srebra.

Przewaga grombre nad klasyczną koloryzacją polega na samoakceptacji i przyzwyczajeniu do naturalnego procesu siwienia. Zamiast ukrywać siwiznę, podkreśla się ją poprzez odpowiednio dobrane refleksy, które optycznie rozświetlają cerę i maskują drobne niedoskonałości. Grombre nie tylko podąża za światowymi trendami, ale także jest symbolem pozytywnego podejścia do procesu starzenia się. To właśnie dlatego na takie włosy decyduje się coraz więcej kobiet i to nie tylko tych po 50-tce czy 60-tce, ale i nawet młodszych.

Komu pasuje koloryzacja włosów grombre?

Dzięki swojej elastyczności grombre sprawdza się u osób w różnym wieku i o odmiennych typach urody. Kluczem jest odpowiedni dobór odcieni i refleksów. U kobiet dojrzałych grombre podkreśla atuty naturalnej siwizny, optycznie odmładza i rozświetla cerę. Dzięki temu zabiegowi odrosty stają się niewidoczne, a wizyty w salonie można ograniczyć do minimum.

Koloryzacja ta sprawdzi się też przy cienkich, rzadkich i osłabionych pasmach, ponieważ dobrze dobrane refleksy oraz lekki gradient koloru dają optyczne wrażenie zagęszczenia włosów. Odpowiedni dobór odcieni jest tu jednak kluczowy, więc posiadaczki chłodnego typu urody powinny postawić na jasne, srebrzyste refleksy oraz popielate blondy. Z kolei osoby o cieplejszej karnacji świetnie będą wyglądać z miodowym blondem lub brązem, które łagodzą kontrast i dodają fryzurze miękkości.

