Koloryzacja cinnamon hair to jedna z najciekawszych fryzjerskich propozycji tego roku. Idealnie sprawdzi się dla kobiet w każdym wieku, szukających równowagi między klasyką a nowoczesnością. Wszystko dlatego, że cynamonowe włosy łączą w sobie ciepłe brązy, subtelną rudość i delikatne złote refleksy, tworząc efekt 3D. Taka koloryzacja jest zarówno naturalna, jak i pełna energii, więc jest idealnym wyborem dla niezdecydowanych na mocną metamorfozę. Ten odcień, inspirowany aromatyczną korzenną przyprawą, sprawia, że fryzura nabiera charakteru, miękkości i głębi. Dowiedz się, komu szczególnie pasują takie włosy i jak zadbać o kolor, by cieszyć się jego pięknem przez długi czas.

Cinnamon hair - co to za koloryzacja?

Cynamonowe włosy brzmią jak opis postaci z bajki, ale to jeden z najgorętszych trendów fryzjerskich na ten rok. Czym wyróżnia się koloryzacja cinnamon hair? To unikalne połączenie ciepłego brązu z akcentami miedzi. Ten wielowymiarowy odcień można uzyskać różnymi technikami koloryzacji, od delikatnych refleksów po pełne farbowanie. W świetle dziennym włosy te wydają się miękkie i naturalne, a w sztucznym świetle zyskują głębię i szlachetny charakter. Kolor cynamonowy nie jest tak odważny jak intensywne rudości, ale zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznych brązów.

Kolor cynamonowy powstaje z połączenia kilku odcieni, a taka mieszanka jest możliwa do osiągnięcia zarówno poprzez klasyczne farbowanie, jak i nowoczesne techniki koloryzacji wielotonowej, np. balayage czy ombre. Dzięki temu fryzura nabiera głębi i niejednolitości, która imituje naturalne muśnięcia słońca.

Cinnamon hair daje też duże możliwość personalizacji efektu końcowego. Subtelne refleksy cynamonowe sprawdzą się u osób pragnących delikatnej zmiany, natomiast intensywniejsze, pełne farbowanie to propozycja dla osób oczekujących wyrazistej metamorfozy.

Dla kogo cinnamon hair jest najlepszym wyborem?

Cynamonowy brąz to kolor, który można dopasować niemal do każdego typu urody. Osoby o jasnej karnacji i chłodnym typie urody zyskają na delikatnych, rozświetlających refleksach, które ocieplą cerę i dodadzą jej promienności. Dla pań o cieplejszym, oliwkowym odcieniu skóry poleca się odcienie z większą ilością rudych tonów, które wydobędą naturalny kontrast i podkreślą oryginalność urody. W przypadku ciemniejszej karnacji, intensywniejszy cynamonowy brąz tworzy harmonijną całość, nadając twarzy elegancki, wyrafinowany wygląd.

Cinnamon hair jest polecany zarówno do krótkich, nowoczesnych cięć, jak i długich, falowanych włosów. W przypadku krótkich fryzur, cynamonowy brąz dodaje głębi i sprawia, że nawet minimalistyczne uczesanie nabiera charakteru. Świetnie sprawdzi się też na cienkich włosach, które dzięki farbowaniu z efektem 3D sprawią wrażenie wyraźnie gęstszych.

