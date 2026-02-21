Koloryzacja włosów dusty blonde to trend z lat 90-tych, który obecnie wraca na salony. Mówi się, że wiosną 2026 będzie to jedna wybieranych opcji dla kobiet w każdym wieku, marzących o naturalnym, wielowymiarowym blondzie. Jeśli więc marzy ci się właśnie taki efekt, poznaj bliżej ten sposób koloryzacji, a być może sama wybierzesz się po niego do swojego fryzjera.

Na czym polega koloryzacja dusty blond?

Dusty blonde to wielowymiarowy blond, który łączy chłodne, popielate nuty z ciepłymi, beżowo-złotymi refleksami. Dzięki temu efekt końcowy jest naturalny i miękki, ponieważ przypomina włosy rozjaśnione słońcem, z delikatnym muśnięciem bardzo jasnego brązu. Ten typ koloryzacji był już hitem w latach 90-tych, ale potem odszedł w zapomnienie na rzecz skandynawskich blondów, jednak zdecydowanie warto znów zaprosić go na salony... fryzjerskie.

W przeciwieństwie do bardzo jasnych, platynowych blondów, dusty blonde nie wymaga tak intensywnego rozjaśniania, co czyni go łagodniejszym dla struktury włosa. Dodatkowo, efekt ten jest stosunkowo łatwy do utrzymania, szczególnie, jeśli wyjściowy kolor to ciemny blond lub jasny brąz. Nie trzeba więc często umawiać się na odrost, bo różne odcienie przenikają się w tak naturalny sposób, że długo wyglądają idealnie.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Komu polecana jest koloryzacja dusty blonde?

Odcień dusty blonde jest niezwykle uniwersalny, ponieważ pasuje zarówno do osób o chłodnym, jak i cieplejszym typie urody. Wszystko to dlatego, że mieszanka różnych odcieni pozwala na indywidualne dopasowanie proporcji popielatych i beżowych tonów do konkretnej karnacji czy koloru oczu. Osoby o jasnej cerze, z niebieskimi lub szarymi oczami, mogą postawić na bardziej popielate odcienie, a dla cery śniadej, z oliwkowym podtonem, lepiej sprawdzą się warianty z większą domieszką złocistych pasemek.

Ponadto dusty blonde będzie idealny dla pań, które:

mają naturalnie ciemny blond, jasny brąz lub popielaty blond,

chcą uzyskać efekt subtelnie rozświetlonych włosów,

poszukują koloryzacji łatwej w pielęgnacji, nie wymagającej częstego rozjaśniania,

chcą zamaskować siwe włosy bez częstego farbowania.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Jak uzyskać efekt dusty blonde?

Aby osiągnąć efekt dusty blonde, najczęściej stosuje się techniki koloryzacji, które pozwalają na stopniowe przejście pomiędzy różnymi odcieniami blondu. Najpopularniejsze z nich to:

weaved-in blonde - metoda polegająca na przeplataniu jasnych pasm z naturalnym kolorem włosów, co pozwala uzyskać wielowymiarowość,

- metoda polegająca na przeplataniu jasnych pasm z naturalnym kolorem włosów, co pozwala uzyskać wielowymiarowość, balayage - ręczne nakładanie farby na wybrane sekcje włosów, od nasady po końce dla miękkiego efektu,

- ręczne nakładanie farby na wybrane sekcje włosów, od nasady po końce dla miękkiego efektu, klasyczne pasemka - dobrze znana technika z zastosowaniem cienkich, jasnych refleksów, które ożywiają i rozświetlają fryzurę.

Dobór techniki zależy od oczekiwanego efektu i bazowego koloru włosów. Wszystkie wymienione metody pozwalają uzyskać naturalny, subtelny efekt z wyraźnym poczuciem głębi. Przy właściwej pielęgnacji kolor dusty blonde może utrzymywać się w pięknej formie nawet 3 miesięcy bez wyraźnej utraty blasku i wielowymiarowości.

Czytaj także: