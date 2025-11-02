London bob to nie tylko jedna z najmodniejszych fryzur 2025 roku, ale również cięcie, które wizualnie odejmuje lat i dodaje klasy. Kobiety po 50. roku życia coraz chętniej sięgają po ten geometryczny bob z charakterem, który narodził się w Londynie i do dziś nie traci na aktualności. Jeśli szukasz fryzury odmładzającej, kobiecej i z historią, to ideał dla ciebie.

Czym jest London Bob i dlaczego znowu jest modny?

London bob to nie tylko cięcie – to kultowy symbol elegancji i buntu zarazem. Styl narodził się w latach 60. XX wieku, w samym sercu brytyjskiej rewolucji kulturowej. Fryzura szybko stała się znakiem rozpoznawczym tak zwanych it-girls i kobiet, które chciały zamanifestować swoją niezależność oraz zerwać z konwencjonalnymi kanonami piękna. Dziś ten geometryczny bob powraca z impetem.

Kobiety w wieku 50+, szukające fryzury odmładzającej i stylowej, coraz częściej proszą o London Bob. Nie bez powodu – dobrze wykonane cięcie potrafi wizualnie odjąć nawet 6 lat, podkreślając kontur twarzy i nadając świeżości całemu wyglądowi.

Jak wygląda klasyczny London Bob?

London bob charakteryzuje się precyzyjnie wyznaczoną linią cięcia, która kończy się na wysokości brody. Włosy są gładko wyprostowane, co nadaje fryzurze wyrazistego, geometrycznego wyglądu. To właśnie ta symetria i forma sprawiają, że fryzura działa odmładzająco – eksponuje kości policzkowe i „otwiera” twarz.

Fryzura bob może być uzupełniona prostą grzywką lub przedziałkiem z boku, w zależności od kształtu twarzy klientki. London Bob to klasyczny bob z nowoczesnym sznytem – idealny na każdą okazję i do każdej stylizacji.

Jak wykonać London Bob krok po kroku?

Perfekcyjne cięcie typu London bob wymaga znajomości techniki oraz indywidualnego podejścia do klientki. Proces rozpoczyna się od dokładnej analizy struktury włosów. Stylista ocenia teksturę, grubość i sposób układania się pasm. Pozwala to dobrać odpowiedni wariant boba, który najlepiej będzie współgrał z naturalnymi cechami włosów oraz kształtem twarzy. Następnie przechodzi się do kształtowania fryzury. Włosy są często strzyżone na sucho, co umożliwia dokładne dopasowanie linii cięcia do tego, jak włosy naturalnie się układają. Kluczowe jest tu zachowanie prostej linii na wysokości brody, co stanowi znak rozpoznawczy London boba.

Kolejny krok to dopracowanie grzywki lub przedziałka. W zależności od rysów twarzy klientki, stylista decyduje się na prostą grzywkę lub klasyczny boczny przedziałek, tak aby podkreślić atuty urody. Po nadaniu fryzurze kształtu włosy są prostowane przy pomocy prostownicy. Gładka, lśniąca powierzchnia włosów podkreśla geometryczny charakter boba i nadaje całej fryzurze elegancji. Na zakończenie stylistka wykonuje drobne poprawki i utrwala fryzurę lekkim lakierem. Efekt to idealnie dopracowany London bob, który trzyma formę i prezentuje się świeżo przez cały dzień.

Ostatni etap to dopasowanie fryzury do indywidualnych cech twarzy klientki – długość i objętość włosów są dostosowywane tak, aby harmonizowały z konturami twarzy. Na koniec dobierane są odpowiednie kosmetyki pielęgnacyjne i stylizacyjne, które pozwolą utrzymać efekt także w domowych warunkach.

