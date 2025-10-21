Torebka Paddington od Chloé to prawdziwa ikona początku lat 2000, która na nowo podbija serca miłośniczek mody. Jej charakterystyczny design z masywną kłódką, miękka skóra i nonszalancki szyk sprawiły, że stała się jednym z najbardziej pożądanych modeli w historii.

Dziś, za sprawą nowej dyrektorki kreatywnej Chemeny Kamali, powraca w wielkim stylu – jako symbol luksusu, jakości i francuskiego luzu, który idealnie wpisuje się w trend powrotu do mody Y2K. W sezonie jesień-zima 2025/2026 wiele trendów wpisuje się w powrót tego trendu, np. charakterystyczne spodnie biodrówki.

Katie Holmes na planie filmu - Fot. Getty Images, MEGA/GC Images

Historia kultowej torebki Paddington od Chloé

Torebka Paddington pojawiła się na rynku w 2005 roku i szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli w historii marki Chloé. Jej projektantką była Phoebe Philo. Nazwa torebki wzięła się od charakterystycznej kłódki przypominającej małego niedźwiadka Paddingtona, a sama konstrukcja wyróżniała się prostym, ale luksusowym designem: miękka skóra, solidne detale i praktyczny, ale elegancki fason.

Projektka Chloé stworzyła ją w duchu francuskiego szyku – minimalistyczna, ale z wyrazistym akcentem, który nadaje torebce charakteru. Paddington szybko zyskała status it-bag, pojawiając się na ramionach celebrytek, blogerek modowych i ikon stylu na całym świecie.

Torebka - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Wielki HIT Chloé powraca- Paddington znowu podbija wybiegi

Torebka Chloé Paddington powróciła na wybieg w sezonie jesień-zima 2025/2026, zyskując miano jednej z najgorętszych it-bags tego okresu (w drugiej połowie roku 2025 popularną it-bag jest także metaliczna torebka - to prawdziwa gwiazda). Po dwóch dekadach od debiutu model przeżywa prawdziwy renesans dzięki nowoczesnej interpretacji autorstwa dyrektor kreatywnej Chemeny Kamali.

Obecnie torebka dostępna jest w odcieniach: brązu, khaki, bordo oraz niebiesko-szarym. Charakteryzuje się oryginalnym designem, zawsze zwieńczonym masywną kłódką. Zdobią ją charakterystyczne dla Kamali różnego rodzaju charmsy.

Torebka w stylu kultowego modelu Paddington w Reserved za 179,99 zł

Torebka Reserved w cenie 179,99 zł to doskonała alternatywa dla kultowego modelu Paddington od Chloé, oferująca podobny styl w przystępnej cenie. Torebka Reserved przyciąga uwagę detalami, które wielu osobom kojarzą się z oryginalnym modelem Paddington. Torebka ma klasyczny czarny kolor, charakterystyczną formę i masywny design. Kluczowym elementem, który podsyca skojarzenia z kultową wersją, jest duży, ozdobny zamek oraz solidna klamra.

Torebka - Fot. reserved.con

Reserved za 179,99 zł czy klasyczna Chloé Paddington?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Choć torebka Reserved nie posiada logo luksusowego domu mody, jej kształt, wykończenie i proporcje są na tyle dobre, że wiele klientek może traktować ją jako alternatywę dla kultowego modelu Chloé.