Wielki HIT 2000 roku wraca. Myślałam, że to oryginał Chloé, a to Reserved za 179,99 zł
Torebka Reserved wzbudza ogromne emocje. Internauci nie kryją zaskoczenia: wygląda niemal identycznie jak słynny model Paddington od Chloé. Cena? Nieporównywalnie niższa! A ty co myślisz?
Torebka Paddington od Chloé to prawdziwa ikona początku lat 2000, która na nowo podbija serca miłośniczek mody. Jej charakterystyczny design z masywną kłódką, miękka skóra i nonszalancki szyk sprawiły, że stała się jednym z najbardziej pożądanych modeli w historii.
Dziś, za sprawą nowej dyrektorki kreatywnej Chemeny Kamali, powraca w wielkim stylu – jako symbol luksusu, jakości i francuskiego luzu, który idealnie wpisuje się w trend powrotu do mody Y2K. W sezonie jesień-zima 2025/2026 wiele trendów wpisuje się w powrót tego trendu, np. charakterystyczne spodnie biodrówki.
Historia kultowej torebki Paddington od Chloé
Torebka Paddington pojawiła się na rynku w 2005 roku i szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli w historii marki Chloé. Jej projektantką była Phoebe Philo. Nazwa torebki wzięła się od charakterystycznej kłódki przypominającej małego niedźwiadka Paddingtona, a sama konstrukcja wyróżniała się prostym, ale luksusowym designem: miękka skóra, solidne detale i praktyczny, ale elegancki fason.
Projektka Chloé stworzyła ją w duchu francuskiego szyku – minimalistyczna, ale z wyrazistym akcentem, który nadaje torebce charakteru. Paddington szybko zyskała status it-bag, pojawiając się na ramionach celebrytek, blogerek modowych i ikon stylu na całym świecie.
Wielki HIT Chloé powraca- Paddington znowu podbija wybiegi
Torebka Chloé Paddington powróciła na wybieg w sezonie jesień-zima 2025/2026, zyskując miano jednej z najgorętszych it-bags tego okresu (w drugiej połowie roku 2025 popularną it-bag jest także metaliczna torebka - to prawdziwa gwiazda). Po dwóch dekadach od debiutu model przeżywa prawdziwy renesans dzięki nowoczesnej interpretacji autorstwa dyrektor kreatywnej Chemeny Kamali.
Obecnie torebka dostępna jest w odcieniach: brązu, khaki, bordo oraz niebiesko-szarym. Charakteryzuje się oryginalnym designem, zawsze zwieńczonym masywną kłódką. Zdobią ją charakterystyczne dla Kamali różnego rodzaju charmsy.
Torebka w stylu kultowego modelu Paddington w Reserved za 179,99 zł
Torebka Reserved w cenie 179,99 zł to doskonała alternatywa dla kultowego modelu Paddington od Chloé, oferująca podobny styl w przystępnej cenie. Torebka Reserved przyciąga uwagę detalami, które wielu osobom kojarzą się z oryginalnym modelem Paddington. Torebka ma klasyczny czarny kolor, charakterystyczną formę i masywny design. Kluczowym elementem, który podsyca skojarzenia z kultową wersją, jest duży, ozdobny zamek oraz solidna klamra.
Reserved za 179,99 zł czy klasyczna Chloé Paddington?
Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Choć torebka Reserved nie posiada logo luksusowego domu mody, jej kształt, wykończenie i proporcje są na tyle dobre, że wiele klientek może traktować ją jako alternatywę dla kultowego modelu Chloé.