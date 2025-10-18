Torebki w kształcie jedzenia to jeden z najbardziej szalonych i zaskakujących trendów, jakie pojawiły się w ostatnich latach na rynku mody. Bochenek chleba owinięty w folię, porcja spaghetti na ramię, czosnek zawieszony na łańcuszku czy nawet plecak przypominający pełne angielskie śniadanie – to nie żart, lecz realne projekty, które zdobyły popularność dzięki mediom społecznościowym. Wywołują skrajne emocje: od zachwytu po niedowierzanie. Ich ekstrawagancja i cena sprawiają, że nie każdy odważy się je nosić, ale jedno jest pewne – trudno przejść obok nich obojętnie.

Czym są torebki w kształcie jedzenia i kto je tworzy?

Torebki w kształcie jedzenia to zjawisko, które zawojowało media społecznościowe i wybiegi mody. Nie są to klasyczne dodatki – wyglądają jak bochenki chleba zapakowane w folię, kawałki pizzy, czosnek, cebula czy spaghetti. Choć mogą przypominać rekwizyty filmowe, to w rzeczywistości są pełnoprawnymi akcesoriami modowymi.

Autorką wielu z tych oryginalnych projektów jest Rommy Kuperus – projektantka z Holandii, która stworzyła markę RommydeBommy. Jej portfolio pełne jest surrealistycznych, wręcz bajkowych torebek i plecaków, które do złudzenia przypominają potrawy i produkty spożywcze. Wśród nich znajdziemy m.in. torebkę przypominającą bagietkę czosnkową, muszkę z marchewki czy plecak w kształcie śniadaniowego zestawu.

Bardziej mainstreamowym twórcą tego typu dodatków jest marka Moschino, która zasłynęła z wielu projektów w duchu "jedzeniowej" mody. Bagietka, kajzerka, opakowanie z fast fooda, a może.. spaghetti? W ofercie marki znajdziesz wszystko, łącznie z papierową torbą na zakupy, która ma służyć za kopertówkę.

Dlaczego kobiety sięgają po ekstrawaganckie dodatki?

Dzisiejsze konsumentki mody poszukują unikalności i sposobów na wyrażenie siebie. Torebki przypominające jedzenie stają się manifestem kreatywności i dystansu do świata mody. Zamiast klasycznych form – ekstrawaganckie, absurdalne kształty. Współczesne kobiety chcą się wyróżnić z tłumu, zwłaszcza w świecie mediów społecznościowych, gdzie każdy detal stylizacji może przyciągnąć uwagę i zdobyć setki polubień. Dlatego torebki w kształcie jedzenia, mimo że czasem uznawane są za śmieszne, zdobywają rzesze fanek.

Jedni uważają je za zabawne i oryginalne modne akcesoria kobiece, inni uznają za oznakę kiczu. Torebka bagietka, czosnek na łańcuszku czy plecak-śniadanie wywołują emocje, które trudno zignorować. Te dziwne torebki balansują na granicy estetyki i absurdu. Moda jednak od zawsze eksperymentowała i przekraczała granice, a torebki w kształcie jedzenia są tego najlepszym dowodem.

