Styl skandynawski w modzie to synonim funkcjonalności, komfortu i ponadczasowego designu. Dominuje w nim paleta barw inspirowana naturą: biele, beże, szarości i pastele. Ubrania w tym stylu cechuje prosta forma, brak zbędnych ozdobników i nacisk na jakość wykonania. Sweter damski z koszulą Pepco idealnie spełnia te kryteria – ma klasyczny fason, jest estetyczny i funkcjonalny.

Sweter damski z koszulą z Pepco to hit sezonu

Sweter damski z koszulą z Pepco to najnowszy przebój modowy, który idealnie wpisuje się w styl skandynawski. Model 2 w 1, czyli połączenie swetra z białą koszulą, dostępny jest w rozmiarach od S do XXL i kosztuje jedynie 60 zł. Produkt utrzymany jest w neutralnych barwach: beżu i bieli, a jego charakterystyczny warkoczowy splot przyciąga uwagę miłośniczek prostoty i klasyki.

Sweter można znaleźć w sieci sklepów Pepco na terenie całej Polski. Kosztuje tylko 60 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Sweter damski z koszulą z Pepco, Fot. materiały promocyjne, pepco.pl

Styl skandynawski – minimalizm, który pokochasz

Dunki od lat cenią modę w stylu scandi – to właśnie w ich garderobach dominują praktyczne zestawy, które sprawdzają się na co dzień, w pracy czy na spotkaniu z przyjaciółmi. Sweter z Pepco to ubranie, które idealnie oddaje ducha tego trendu.

To wszechstronny element garderoby, który można nosić przez całą jesień i zimę. Warstwowa konstrukcja eliminuje konieczność komponowania osobnych ubrań, co ułatwia przygotowanie stylizacji.

Z czym łączyć sweter 2 w 1 z Pepco, by wyglądać modnie?

Sweter 2 w 1 z Pepco daje wiele możliwości stylizacyjnych. Dzięki uniwersalnym kolorom i minimalistycznej formie można go zestawić na wiele sposobów:

z jeansami skinny i botkami – stworzysz codzienny look w stylu miejskim,

– stworzysz codzienny look w stylu miejskim, z ołówkową spódnicą i płaskimi mokasynami – idealna stylizacja do pracy,

– idealna stylizacja do pracy, z szerokimi spodniami z wysokim stanem i trenczem – klasyka w stylu scandi,

– klasyka w stylu scandi, z plisowaną spódnicą midi i kozakami – opcja na jesienne wyjścia.

Tanie i stylowe – Pepco znowu zaskakuje modowym hitem

Pepco po raz kolejny udowadnia, że modny wygląd nie musi wiązać się z dużymi wydatkami. Sweter damski z koszulą za 60 zł to produkt, który łączy w sobie aktualne trendy, wygodę i przystępną cenę. Zastosowane materiały (59% bawełny, 41% poliester) zapewniają komfort noszenia, a stylowy wygląd przyciąga uwagę miłośniczek estetyki w stylu scandi.

W połączeniu z innymi produktami dostępnymi w Pepco można stworzyć pełną, modną stylizację idealną na chłodniejsze dni. Warto zatem zajrzeć do tej sieci sklepów, aby zdobyć hitowe elementy garderoby w niskich cenach.

