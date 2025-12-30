W 2025 roku absolutnym hitem były jeansy wide leg, które cudnie modelowały sylwetkę i wydłużały nogi. Niemal każda z nas ma już w szafie taki model spodni. Teraz jednak czas schować go na dno garderoby i wymienić na świeżutką opcję wide leg. Taki fason spodni był hitem w 2000. i teraz wraca do łask. W 2026 roku wszystkie będziemy chciały nosić skórzane spodnie wide leg. To klasyka z twistem, która pasuje do wielu stylizacji. Idealny model spodni znalazłam w hiszpańskiej sieci sklepów Zara.

ZARA stawia na skórzane spodnie wide leg – klasyka z twistem

ZARA ponownie przyciąga uwagę modowego świata, prezentując spodnie "Tailored Wide Leg ze sztucznej skóry" z kolekcji ZW. Model wyróżnia się wysokim stanem, szerokimi nogawkami oraz charakterystycznymi, wyraźnymi przeszyciami z przodu. Dodatkowe detale, takie jak pas ze szlufkami, tylne kieszenie oraz zapięcie na suwak, guzik i metalowy haczyk, podkreślają klasyczne, ale jednocześnie nowoczesne wykończenie.

Wykonane z tkaniny podstawowej ze 100% poliestru i pokrycia z 100% poliuretanu spodnie zachwycają wyglądem skóry przy zachowaniu zalet materiałów syntetycznych. W dodatku kosztują jedyne 149 zł. Zobacz, jak się prezentują.

Skórzane spodnie wide leg z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Te spodnie modelują sylwetkę i wydłużają nogi

Nowy model spodni ZARA łączy w sobie dwa elementy, które mają istotny wpływ na wygląd figury: wysoki stan i szerokie nogawki. Wysoki stan spodni doskonale podkreśla talię i spłaszcza brzuch, natomiast szerokie nogawki nadają lekkości dolnym partiom ciała, tworząc iluzję nóg sięgających nieba.

Dodatkowo, sztuczna skóra – z uwagi na swoją strukturę – układa się w sposób nadający sylwetce wyrazistości i smukłości. Wyraźne przeszycia z przodu spodni dodatkowo modelują optycznie nogi, nadając im wydłużony kształt. Całość sprawia, że model z kolekcji Zary może być doskonałym wyborem dla kobiet pragnących połączyć wygodę z modelującym efektem ubioru.

Skórzane wide leg były modne w latach 2000.

W latach 2000. spodnie typu wide leg stanowiły obowiązkowy element garderoby każdej miłośniczki mody. Ich luźniejszy fason kontrastował z dopasowaną górą, co tworzyło charakterystyczny dla dekady efekt sylwetki "klepsydry". Modne były zarówno dżinsowe, jak i materiałowe wersje, często zestawiane z crop topami, tank topami lub krótkimi żakietami.

Kluczem do ich popularności była nie tylko wygoda, ale też efekt optycznego wydłużenia nóg, który spodnie te zapewniały. Moda z początku nowego tysiąclecia inspirowała się łączeniem wygody z kobiecym szykiem – co doskonale odzwierciedlał fason wide leg. Nic więc dziwnego, że teraz wraca w wielkim stylu.

Skórzane spodnie ZARA będą hitem 2026 roku

Powrót mody Y2K zapowiada się na jedno z dominujących zjawisk sezonu 2026. Skórzane spodnie wide leg od ZARA wpisują się idealnie w ten trend – łącząc sentymentalny klimat sprzed dwóch dekad z nowoczesnym spojrzeniem na formę i materiał.

Obecność takich modeli w kolekcji marki, znanej z błyskawicznego reagowania na potrzeby rynku, sygnalizuje, że styl z początku XXI wieku będzie jednym z kluczowych nurtów przyszłego roku. Cena 149,00 zł czyni ten produkt przystępnym i atrakcyjnym nie tylko dla fashionistek, ale również dla szerokiego grona kobiet, które chcą odświeżyć swoją szafę zgodnie z najnowszymi trendami.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Co wyróżnia model wide leg z kolekcji Zary?

Model "Tailored Wide Leg ze sztucznej skóry" z kolekcji Zary to połączenie elegancji i wygody. Pas ze szlufkami umożliwia indywidualne dopasowanie, tylne kieszenie nadają praktyczności, a zapięcie na suwak, guzik i metalowy haczyk zapewnia trwałość noszenia. Dodatkowo, imitacja skóry nadaje produktowi charakteru, bez konieczności korzystania z naturalnych surowców.

ZW to linia ZARY charakteryzująca się bardziej dopracowanymi projektami, które często odzwierciedlają najnowsze światowe trendy. Wszystko to sprawia, że spodnie wide leg ze skóry mogą stać się obowiązkowym elementem każdej stylizacji w nadchodzącym sezonie.

Czytaj także: