Może nie wszyscy pamiętamy czasy PRL-u, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wyglądało wtedy życie, a także trendy. Zapewne w wielu szafach naszych babć i mam wciąż wiszą elementy garderoby, które wtedy były hitem. Absolutnym trendem tamtych czasów były różnego rodzaju dzianinowe sukienki. To na tyle basicowy element garderoby, że w zasadzie nigdy nie wychodzi z mody, ale jest pewien krój powracający do łask. Ta dzianinowa sukienka jest jak wyjęta z PRL-u, a możesz ją kupić w Reserved.

W PRL-u szczytem elegancji były ubrania w odcieniach, które dziś są absolutnym hitem. Wiemy już, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025, to odcienie ziemiste, a przede wszystkim brązy i beże przełamane mocnym bordo. Połączenie tych dwóch ostatnich odcieni znajdziemy na tej kreacji.

Sukienka dzianinowa, która znalazła się w Reserved, jest jak wyjęte z PRL-owskiej szafy. Wówczas największe fashionistki nie powstydziłyby się takiego modelu w swojej garderobie. Czym dokładnie charakteryzuje się ta sukienka?

Dzianinowa sukienka z Reserved to hit jesieni 2025

Dzianinowa sukienka z Reserved to prosty, obcisły model z wiskozy. Ma okrągły dekolt i krótkie rękawy. To beżowy model z bordowymi pasami. Mimo tak wyrazistego elementu pozostaje basicowym elementem garderoby, w związku z czym świetnie będzie pasować każdej z nas i niemal do wszystkiego.

Ta sukienka jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych - bordowo-beżowej oraz czerwonej. W obu wydaniach kosztuje 179,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Dzianinowa sukienka z wiskozy w Reserved za 179,99 zł, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Jak stylizować dzianinową sukienkę? TOP 5 inspiracji

Taka dzianinowa sukienka jest idealna do jesiennych stylizacji. Można ją zestawić z botkami na obcasie, kozakami, a nawet trampkami. Świetnie sprawdzi się w połączeniu z trenczem, kurtką jeansową czy ramoneską. Niezależnie od tego zatem, na jaki outfit się zdecydujesz, będziesz wyglądać modnie i stylowo. A ja znalazłam 5 inspiracji, które mogą być dla ciebie wzorem.