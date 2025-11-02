Jeansy barrel z H&M szturmem zdobywają polskie ulice i szafy. Polki masowo ruszają do sklepów tej sieciówki, by zdobyć modowy hit sezonu. Na liście bestsellerów znalazły się wygodne spodnie jeansowe o charakterystycznym fasonie barrel, który zaskakuje nie tylko krojem, ale i uniwersalnością.

To nie są zwykłe jeansy. Jeansy barrel łączą wygodę, nowoczesny wygląd i ponadczasową kobiecość. Wyróżniają się niebanalną linią, która potrafi odmienić każdą stylizację. Dzięki swojej konstrukcji wpisują się w trend „jeansów dla każdego typu sylwetki” i stanowią świetną alternatywę dla klasycznych krojów. Sprawdź, czym się wyróżniają i dlaczego warto je mieć.

Jeansy - Fot. hm.com

Czym jeansy barrel różnią się od klasycznych modeli?

Jeansy barrel to model, który charakteryzuje się luźniejszym krojem w udach i delikatnym zwężeniem ku dołowi, co nadaje im kształt przypominający beczkę (ang. barrel). Taki fason wyróżnia się zaokrągloną linią nogawek i lekko obniżonym stanem.

W przeciwieństwie do klasycznych rurek czy prostych jeansów, jeansy barrel nie opinają ciała, a jednocześnie świetnie podkreślają talię dzięki dopasowanej górze i luźniejszej dolnej części nogawki. W efekcie powstaje sylwetka z wyraźnym zaakcentowaniem bioder, co dodaje kobiecości i nowoczesnego sznytu.

Do jakiej sylwetki najlepiej pasują jeansy barrel?

Jedną z największych zalet jeansów barrel z H&M (ich cena to 109,99 zł) jest ich uniwersalność. Model ten doskonale pasuje do wielu typów sylwetki. Najlepiej prezentuje się na kobietach o figurze klepsydry, ponieważ podkreśla talię i równoważy proporcje między górą a dołem ciała. Równie korzystnie wygląda na sylwetce typu gruszka – luźniejszy fason maskuje szersze biodra, jednocześnie wysmuklając nogi.

Z kolei panie o sylwetce prostokąta mogą dzięki tym jeansom optycznie nadać kształtów swojej figurze, tworząc złudzenie wcięcia w talii i bardziej krągłych bioder. Dla kobiet o figurze jabłka jeansy barrel również mogą być trafnym wyborem, o ile zestawią je z dłuższą, luźną górą, która zamaskuje newralgiczne partie.

Jak stylizować jeansy barrel? Praktyczne porady

Stylizacja z jeansami barrel nie musi być skomplikowana. Ich oryginalny krój pozwala stworzyć zarówno casualowy, jak i bardziej elegancki look. Na co dzień można je łączyć z prostym T-shirtem, crop topem lub luźnym swetrem. Dobrze sprawdzą się też sneakersy lub trampki, które podkreślą niezobowiązujący charakter stylizacji.

Na chłodniejsze dni warto dobrać do nich marynarkę oversize lub klasyczny płaszcz, co doda całości modowego sznytu. Dla uzyskania kobiecego looku jeansy barrel można połączyć z dopasowanym topem i butami na obcasie, co optycznie wydłuży nogi i wysmukli sylwetkę. To również idealny element garderoby do zabawy kontrastami – luźny dół zestawiony z przylegającą górą pozwoli na uzyskanie efektownej równowagi.