Reserved nie przestaje zaskakiwać! Najnowsza propozycja z kolekcji zimowej – pikowana kurtka z wiązaniem w kolorze algae green – już teraz wywołuje poruszenie wśród miłośniczek mody. To nie tylko modna i praktyczna kurtka na zimę 2025/2026, ale przede wszystkim model, który podkreśla atuty sylwetki i potrafi odmłodzić wygląd.

Pikowana kurtka z Reserved – definicja kobiecego stylu

Model pikowanej kurtki z wiązaniem Reserved to część nowej kolekcji marki na zimę 2025/2026, która zdobywa coraz większą popularność wśród kobiet szukających ciepła i stylu w jednym.

Warto podkreślić, że jest to kurtka doskonale podkreślająca talię. Dla tych, które chcą nie tylko czuć się komfortowo, ale i wyglądać zjawiskowo – to wybór oczywisty. Wiązanie w talii to element, który wizualnie tworzy efekt talii osy, niezależnie od typu sylwetki. Pikowanie nadaje objętości tam, gdzie trzeba, jednocześnie zachowując kobiecy charakter stylizacji. A kosz takiej kurtki to 259,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Pikowana kurtka z Reserved w kolorze algae green, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Dlaczego pikowane kurtki wracają na szczyt w sezonie 2025/2026?

Pikowane kurtki niezmiennie cieszą się ogromną popularnością i wszystko wskazuje na to, że sezon zimowy 2025/2026 będzie ich wielkim powrotem. Ich sekretem jest połączenie funkcjonalności z designem, który nie wychodzi z mody. Ocieplenie, które chroni przed mrozem, oraz wszechstronność zastosowania sprawiają, że są one podstawą każdej zimowej garderoby.

Model z Reserved wyróżnia się dodatkowo dopracowanym krojem, który nie tylko ogrzewa, ale też wysmukla sylwetkę. Dzięki temu pikowana kurtka damska staje się nie tylko praktycznym rozwiązaniem na mroźne dni, ale też ważnym elementem modnych stylizacji zimowych 2025.

Kolor algae green – uniwersalny wybór dla każdej urody

Kolor algae green to nie przypadek. Reserved postawiło na odcień, który harmonizuje z każdą karnacją i typem urody. Ten głęboki, soczysty zielony kolor działa jak naturalny rozświetlacz – odmładza, odświeża cerę i dodaje blasku nawet w najbardziej szary, zimowy dzień.

Zielona kurtka Reserved w odcieniu algae green jest zatem uniwersalna – pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom, kobietom o ciepłym, jak i chłodnym typie kolorystycznym. To must have w zimowej kolekcji każdej kobiety, która chce wyglądać promiennie mimo niskich temperatur. A jeśli wolisz postawić na klasykę, ten model dostępny jest także w czarnej wersji.

Stylizacje zimowe z kurtką Reserved – jak ją nosić?

Stylizacja z pikowaną kurtką z wiązaniem Reserved to prawdziwa przyjemność. Ten model doskonale współgra z eleganckimi i casualowymi zestawami. Kilka propozycji:

Na co dzień: połącz kurtkę z dopasowanymi jeansami, czarnym golfem i botkami na platformie. Całość uzupełnij dużą torbą shopperką. Do pracy: wybierz spodnie w kant, koszulę w odcieniu bieli lub beżu oraz botki na obcasie. Dzięki wiązaniu w talii sylwetka będzie prezentować się profesjonalnie i kobieco. Weekendowa stylizacja: postaw na sportowe legginsy, długi sweter i wysokie śniegowce. Kurtka doda stylu nawet luźnemu zestawowi. Na wieczór: dobierz długą dzianinową sukienkę, rajstopy i botki na słupku. Zielony kolor kurtki stworzy elegancki kontrast z ciemną bazą stylizacji.

To kurtka, która wpasowuje się zarówno w modne kurtki zimowe, jak i w stylowy basic każdej szafy.

