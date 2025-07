Mówi się, że aktualnie stawiamy głównie na odcienie ziemi i neutralność jest pożądana. Latem możemy pozwolić sobie jednak na odstępstwa od tej modowej reguły. Zwłaszcza jeśli sięgniemy po klasyczny model w odważniejszym kolorze. Różowa marynarka z Reserved za 119,99 zł to produkt, obok którego nie da się przejść obojętnie. I choć wyróżnia się kolorem, w rzeczywistości stanowi kwintesencję prostoty i quiet luxury. Zobacz, jak dokładnie wygląda.

Obok tej marynarki nie da się przejść obojętnie

Eleganckie stylizacje z reguły nie wyróżniają się kolorami. Wystarczy jednak odrobina fantazji i nawet najtrudniejsze wzory oraz odcienie można obronić, aby zadać szyku. Niedawno pisałam, że te szerokie spodnie z Zary to must-have na jesień 2025, jeśli tylko umiejętnie połączymy je z innymi elementami garderoby. Podobnie jest w tym przypadku.

W drugiej połowie lata absolutnym hitem będzie marynarka, którą można kupić na wyprzedaży w sieci sklepów Reserved. Również jesienią będzie ją można obronić, jeśli tylko odpowiednio dopasujemy ją do całego outfitu.

Różowa marynarka z Reserved za 119,99 zł to hit lata 2025

Marynarka, która znalazła się na wyprzedaży w Reserved to klasyczny, prosty model w kolorze pudrowego różu. Świetnie wygląda w połączeniu ze spodniami do kompletu, dzięki czemu możemy stworzyć cały garnitur. Będzie jednak dobra do spodni materiałowych w innym odcieniu, spódnic czy chociażby jeansów.

Tego typu marynarkę naprawdę łatwo obronić - nawet jesienią. Wystarczy, że zestawimy ją z bardziej wyrazistymi elementami garderoby - np. ciemną bluzką i botkami na obcasie. Dobrze będą wyglądać także mokasyny.

Tę marynarkę można kupić w Reserved za 119,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Prosta marynarka w kolorze pudrowego różu z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Różowa marynarka - zainspiruj się tymi stylizacjami

Wybrałam TOP 5 inspiracji na stworzenie stylizacji z różową marynarką. Każda z nich będzie idealna zarówno na drugą połowę lata, jak i na jesień. Która podoba ci się najbardziej?