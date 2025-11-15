Dlaczego koszula Taylor HIBOU to hit tej jesieni?

Marka HIBOU ponownie zachwyca – tym razem premierą piżamy w różową kratkę. Na ten zestaw składają się koszula oraz spodnie Taylor.

Taka piżama od razu staje się synonimem domowego komfortu. W sezonie, gdy dni stają się krótsze, a poranki coraz chłodniejsze, HIBOU proponuje ubrania, które otulają i pozwalają zwolnić tempo. To nie tylko piżama, to zaproszenie do życia w rytmie slow – we własnym domu, na własnych zasadach.

Wygoda i styl: 100% bawełniany komfort w różowej kratce

Koszula i spodnie Taylor zostały wykonane w całości z naturalnej, 100% bawełny. To materiał, który nie tylko oddycha i doskonale sprawdza się o każdej porze roku, ale również z każdym praniem staje się coraz bardziej miękki i przyjemny dla skóry. Ten model to idealny wybór dla kobiet, które cenią sobie komfortowy sen oraz wygodę na co dzień – od wieczornego relaksu po poranne rytuały.

Luźny krój i lekkość materiału sprawiają, że koszula doskonale układa się na sylwetce, zapewniając maksymalną swobodę ruchów. Różowa kratka dodaje jej kobiecego charakteru, idealnie wpisując się w domową estetykę.

Koszula i spodnie od piżamy Hibou, Fot. materiały prasowe, Hibou

Dopracowane detale: od lamówki po guziki

Koszula Taylor w różową kratkę to przykład, jak dbałość o szczegóły podnosi wartość całego projektu. Model został wyposażony w wykładany kołnierzyk, kieszonkę z przodu oraz ozdobne guziczki, które stanowią elegancki akcent. Lamówka w odcieniu różowym dopełnia całość i nadaje koszuli subtelnej, ale zdecydowanie stylowej formy.

Piżama pojawia się w dwóch kolorach: blue denim oraz brudny róż. Oba warianty to wyraz minimalistycznego podejścia do designu, gdzie forma spotyka się z funkcją. Każdy element został przemyślany – od materiału, przez krój, po praktyczne rozwiązania.

Gdzie kupić koszulę Taylor od HIBOU?

Koszula Taylor dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym marki hibou.pl. To miejsce, gdzie znajdziemy całą kolekcję homewearową HIBOU – od piżam po bluzki i akcesoria.

Dzięki możliwości zakupu online każda kobieta może w kilka kliknięć zamówić dla siebie komplet, który będzie służył nie tylko jako piżama, ale również jako stylowy element domowego outfitu. Marka oferuje darmową dostawę od kwoty 300 zł, co czyni zakupy jeszcze bardziej opłacalnymi.

Ile kosztuje luksusowy sen według HIBOU?

Cena koszuli Taylor w różową kratkę wynosi 399 zł. Za spodnie do kompletu trzeba zapłacić 359 zł. Choć to wydatek, który może wydawać się wysoki w porównaniu do zwykłej piżamy, warto podkreślić, że mamy tu do czynienia z produktem premium – szytym z najwyższej jakości bawełny, zaprojektowanym z myślą o kobiecym komforcie i estetyce.

Koszula dostępna jest w dwóch wariantach rozmiarowych:

S/M: szerokość w biuście 66 cm, długość 70 cm, rękaw 54 cm

M/L: szerokość w biuście 69 cm, długość 72 cm, rękaw 54 cm

Dzięki temu każda kobieta znajdzie idealne dopasowanie. Piżama HIBOU to nie tylko ubranie do spania, ale przede wszystkim wyraz filozofii marki, według której najważniejsze rzeczy dzieją się w domowym zaciszu. To hołd dla spokojnych poranków, wieczorów bez pośpiechu i chwil, które spędzamy w pełni dla siebie.

