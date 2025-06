Gdy myślimy o materiałach, na które warto stawiać latem, przede wszystkim do głowy przychodzi nam len. To zwiewny, ale też niezwykle elegancki materiał, który pasuje nie tylko na wakacje, ale też na co dzień, np. do pracy. Tworzy się z niego spodnie, koszule i oczywiście sukienki. To właśnie te ostatnie najlepiej sprawdzają się latem, gdy chcemy postawić na elegancką, ale jednocześnie zwiewną stylizację. Znalazłyśmy lniane sukienki na lato 2025 za mniej niż 140 zł.

Lniane sukienki na lato 2025 za mniej niż 140 zł

Przeszukałyśmy strony internetowe różnych sieciówek, żeby przygotować dla was zestawienie najciekawszych i niedrogich sukienek, w których składzie znajduje się len. Każda z nich jest modna i świetnie sprawdzi się w letnie dni.

Sukienka na cienkich ramiączkach z odkrytymi plecami - Stradivarius 125 zł

W ofercie Stradivariusa znalazła się kremowa sukienka do kostek. Ma cienkie ramiączka i odkryte plecy. Wykonana została z mieszanki lnu i wiskozy. Prosty dekolt świetnie będzie pasował paniom o mniejszych biuście, a marszczenia w okolicy brzucha tym, które chcą ukryć krągłości.

Lniana sukienka na cienkich ramiączkach ze Stradivariusa

Sukienka maxi z dodatkiem lnu - Reserved 119,99 zł

W asortymencie Reserved znalazła się bardzo dziewczęca szmizjerka. Została wykonana z połączenia wiskozy i lnu. Ma dekolt w kształcie litery V, co pięknie wysmukla szyję i dobrze sprawdza się u pań o nieco większym biuście. Z przodu zapinana jest na guziczki i jest odcinana w pasie, dzięki czemu zakrywa szersze biodra.

Lniana szmizjerka z Reserved

Lniana sukienka midi z paskiem - Mango 129,99 zł

Trapezowa sukienka o długości midi w garniturowym stylu. Na górze przypomina nieco kamizelkę, ale całościowo to klasyczna szmizjerka. Została wykonana z materiału z domieszką lnu. Posiada pasek powyżej bioder i dekolt w serek. Świetnie sprawdzi się np. do biura.

Trapezowa sukienka z lnem z Mango

Sukienka ze sznurowanym tyłem - Stradivarius 139 zł

Kremowa, prosta i luźna sukienka z kwadratowym dekoltem. Jest bardzo dziewczęca, a z tyłu sznurowana, co podkreśla jej wyjątkowość. Została wykonana z domieszki lnu i wiskozy. Ramiona tej kreacji są delikatnie opadające, dzięki czemu prezentuje się jeszcze bardziej kobieco.

Sukienka ze sznurowanym tyłem ze Stradivariusa

Sukienka bez ramion - Reserved 119,99 zł

W Reserved dostaniemy również sukienkę bez ramion. Została ona wykonana w większości z lnu z domieszką bawełny. Świetnie prezentuje się na szczuplejszych paniach, które chcą wyeksponować ramiona. Z boku ma zameczek oraz rozporek, który dodaje jej lekkości.

Lniana sukienka bez ramion z Reserved

Modne sukienki na lato 2025

Latem warto stawiać nie tylko na len lub len w połączeniu z wiskozą. Również satyna i bawełna doskonale sprawdzą się w upalne dni. W sieciówkach natomiast możemy znaleźć wiele modnych sukienek, które zostały wykonane właśnie z tych "oddychających" materiałów. To jednak nie wszystko.

W tym roku warto stawiać na wycięte i prześwitujące kreacje. Szczególną popularnością cieszą się elementy garderoby w odcieniu butter yellow. Właśnie taki kolor ma kreacja, o której niedawno pisałyśmy. Sukienka na wesele z sieciówki jeszcze nigdy nie była tak urocza i można ją nosić także na co dzień. Warto zajrzeć do popularnych sklepów, bo wiele ubrań idealnych na lato teraz możemy dostać znacznie taniej.