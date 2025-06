Sukienka na wesele to kreacja, która musi być odpowiednio dobrana. Nawet jeśli nie jesteśmy panną młodą, takie wydarzenie wymaga perfekcyjnego doboru stylizacji. Nie powinna być bowiem biała, odkrywać zbyt wiele, a jednocześnie być zbyt zdobna, żeby nie przyćmić kreacji panny młodej. I o ile z reguły takiej sukienki na próżno szukać w sieciówkach, teraz znalazłyśmy opcję z popularnego sklepu, która sprawdzi się idealnie.

Ta sukienka na wesele z sieciówki podkreśla urodę i wiele wybacza

Sieciówki z reguły oferują nam elementy garderoby na co dzień. Rzadko możemy w nich trafić sukienki, które nadadzą się na takie okazje jak ślub i wesele. Niektóre marki wyszły nam jednak naprzeciw. Niedawno pisałyśmy, że ta sukienka na wesele z Zary jest idealna dla 50-tek. A teraz mamy propozycję dla pań niezależnie od wieku.

W Stradivariusie upolowałyśmy sukienkę w bardzo modnym masełkowym kolorze. To tiulowa kreacja maxi, która ma prosty krój, ale jednocześnie kwiecisty print dodający jej kobiecości. Tego typu sukienka świetnie sprawdzi się zatem na wesele, gdy dobierzemy do niej odpowiednie, stylowe dodatki. Nie jest to jednak model na jeden raz. Równie dobrze możesz ją założyć do pracy lub podczas urlopu, jeżeli zestawisz ją np. z klapkami lub sandałkami.

Sukienka w odcieniu butter yellow ze Stradivariusa dostępna jest w rozmiarach XS-L. Kosztuje 125 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Maxi sukienka butter yellow ze Stradivariusa, Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

Sukienka w masełkowym kolorze idealna na wesele i ślub w plenerze

Ta sukienka jest idealna na podniosłe wydarzenia. Świetnie sprawdzi się podczas przyjęcia weselnego - jest bowiem elegancka, ale nie krępuje ruchów i posiada marszczenia przy brzuchu, które pomogą ukryć brzuszek po obfitym obiedzie.

W takim odcieniu kreacji świetnie będą się prezentować przede wszystkim panie o ciemnej karnacji lub opalonej skórze. To kolor idealny dla brunetek i ciemnookich, ale również blondynki mogą wyglądać w tej sukience uroczo, jeśli tylko postawią na mocniejszy makijaż, który podkreśli ich urodę.

Tiulowa sukienka na wesele - dodatki

Tiul to jeden z najbardziej romantycznych materiałów. Nic więc dziwnego, że w takiej sukience będziesz się prezentować niezwykle kobieco. Warto też jednak pamiętać o odpowiednich dodatkach, które sprawią, że cała stylizacja nabierze charakteru.

Do tak dziewczęcej i letniej kreacji warto dobrać sandałki na obcasie, słupku lub całkiem płaskie. Jeśli tylko będą delikatne i eleganckie, każda z tych wersji może się prezentować stylowo. Do tego koniecznie prosta biżuteria np. delikatny łańcuszek i kolczyki łezki, a zrobisz furorę.