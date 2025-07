Choć baleriny kojarzą się raczej z lekkimi butami na lato, warto je nosić również jesienią. Zwłaszcza że o tej porze roku możemy stworzyć jeszcze więcej ciekawych stylizacji z ich użyciem. Szczególnie obok tych balerin z CCC nie da się przejść obojętnie. To właśnie one będą numerem 1 tej jesieni, a wszystko ze względu na pewien szczegół, którym się charakteryzują. Tylko zobacz, o co chodzi i z czym je zestawić, aby stworzyć modną stylizację.

Obok tych balerin z CCC nie da się przejść obojętnie

Ostatnio poszłam do CCC i od razu w oczy wpadły mi te baleriny. To bardzo modny model z paskiem marki DeeZee. Ale nie ten szczegół sprawia, że będzie hitem jesieni 2025 roku. Chodzi o coś zupełnie innego.

W najbliższych sezonie królować będzie panterka. Już paryskie it-girls pokochały ten trend i chętnie stawiają na tego typu wzór w swoich stylizacjach. Teraz przyjdzie czas również na nas, a te baleriny są ku temu idealną opcją.

Te baleriny z CCC będą hitem jesieni 2025 ze względu na modny print

Baleriny, które znalazły się w asortymencie CCC, mają wzór z panterkę. Właśnie to sprawia, że są wyjątkowe i będą hitem tej jesieni. Taki zwierzęcy print sprawia bowiem, że te buty będą się świetnie komponować z ciemnymi spodniami, trenczem, a nawet wszelkimi swetrami, czyli elementami garderoby, które jesienią królują w naszej szafie.

Buty w panterkę z CCC dostępne są w rozmiarach 36-41 i dwóch wersjach kolorystycznych. Oprócz zwierzęcego printu możemy wybrać także lakierki w odcieniu bordowym. Obie opcje kosztują 139,99 zł. Zobacz, jak wyglądają te panterkowe.

Baleriny w panterkę z CCC za 139,99 zł, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Panterkowe baleriny - inspiracje na stylizacje

Panterkowe buty to zawsze dobry wybór, jeśli chcemy postawić na ten modny wzór, ale nie zamierzamy z nim przesadzić. To bowiem jedynie dodatek, a nie podstawa naszej stylizacji. A w tym przypadku, jak wiadomo, im mniej, tym lepiej. Jeśli bowiem przesadzimy ze zwierzęcym printem, możemy sprawić, że nasz outfit będzie bardziej kiczowaty niż modny.

Podpowiadam 5 różnych stylizacji z butami w panterkę, na które warto postawić jesienią. To bezpieczne opcje, które sprawią, że będziesz wyglądać modnie i stylowo - bez zaliczenia wpadki.