Latem najchętniej stawiamy na elementy garderoby, które są lekkie i zwiewne. Zależy nam bowiem na tym, aby wyglądać modnie i stylowo, ale jednocześnie nie przegrzewać się w upalne dni. Dlatego tak chętnie stawiamy na lniane produkty. Ten materiał to absolutny hit na lato, ponieważ doskonale przepuszcza powietrze. A teraz modny krój koszuli wykonanej właśnie z lnu możemy dostać w Zarze i to w bardzo przystępnej cenie.

Lniana koszula z Zary za mniej niż 100 zł

Wiele kobiet rezygnuje z naturalnych składów ubrań ze względu na ich cenę. Na szczęście sieciówki coraz częściej wychodzą nam naprzeciw. Możemy w nich bowiem dostać modne elementy garderoby w dobrej jakości i przystępnej cenie.

Absolutnym hitem tego lata będzie koszula o prostym kroju z krótkim rękawem. Ta, która znalazła się w kolekcji Zary, została wykonana w 55 procentach z lnu i w 45 procentach z wiskozy. Jest zatem naturalna, przewiewna i doskonała na lato. Ma też najmodniejszy kolor tego roku.

Wybrałyśmy koszulę o odcieniu brązowym, ale ten produkt dostępny jest w aż siedmiu różnych odcieniach. Warto zwrócić uwagę także na klasyki - jednolitą białą oraz w biało-czarne paski. Każda z nich dostępna jest w rozmiarach XS-XL i kosztuje jedyne 99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Lniana koszula z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Lniana koszula z krótkim rękawem - stylizacje

Taka prosta, lniana koszula to absolutny hit tego lata. Można ją bowiem połączyć z wieloma elementami garderoby, aby stworzyć modną stylizację.

Lniana koszula w sportowej wersji

Taka koszula to doskonały pomysł na co dzień. Wystarczy zestawić ją z materiałowymi spodniami, szortami jeansowymi lub spódnicą. Pasuje niemal do każdej stylizacji, a idealnym dodatkiem do niej będą masywne klapki lub trampki.

Lniana koszula do pracy

Lniana koszula to zawsze doskonały pomysł do pracy. Gdy w upalne dni chcemy osiągnąć biznesowy look, ale jednocześnie nie przegrzewać się w garniturze, warto postawić na długie lniane spodnie i koszulę. Wówczas będziesz prezentować się elegancko oraz lekko.

Lniana koszula w eleganckiej stylizacji

Taka prosta lniana koszula to będzie także świetna opcja na wieczór. Dopasuj do niej spódnicę maxi lub stwórz z niej narzutkę na letnią sukienkę. Do tego sandałki na obcasie i masywna biżuteria, a będziesz prezentować się rewelacyjnie.

Modne ubrania na lato 2025 z Zary

Zara to sieć sklepów, która znana jest z eleganckich elementów garderoby w stosunkowo przystępnej cenie. Warto zatem wybrać się do tego sklepu, aby kupić modne elementy garderoby na lato. Lniane koszule to zaledwie początek.

W Zarze znalazły się też eleganckie szorty i lniane spodnie, które będą świetnym uzupełnieniem do tej koszuli. Warto zwrócić uwagę także na zwiewne sukienki, np. w najmodniejszym odcieniu butter yellow, które rozchodzą się jak świeże bułeczki.