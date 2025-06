Wyprzedaże to idealna okazja, aby zaopatrzyć się w elementy garderoby, które do tej pory nam się podobały, ale nie chciałyśmy wydawać na nie kroci. Dopiero, co pisałam, że długo szukałam bawełnianej koszuli, którą upolowałam w H&M za 44,99 zł - właśnie na przecenie. Teraz czas na sukienkę, która już dawno wpadła mi w oko. Jest idealna do biura, ale nie tylko. Zobacz, jak wygląda ta dzianinowa kreacja i za ile będzie można ją kupić.

Dzianinowa sukienka na wyprzedaży w Zarze

Hiszpańska sieć sklepów Zara rozpoczyna letnie wyprzedaże. 25 czerwca o godzinie 20 ruszą przeceny na stronie internetowej sklepu. Z kolei 27 czerwca będzie można wybrać się na tańsze zakupy stacjonarnie. W przecenionym asortymencie znajdą się różne modne elementy garderoby na lato, ale ja jestem zainteresowana przede wszystkim pewną dzianinową kreacją.

Ta sukienka maxi ma zjawiskowy piaskowy kolor. Posiada elegancki rozporek z boku i nietypowe wykończenie na plecach. Świetnie sprawdzi się w wakacje, np. podczas zwiedzania, ale też latem śmiało można założyć ją do biura - wystarczy dobrać odpowiednie dodatki.

Do tej pory dzianinowa sukienka z Zary kosztowała 99 zł. Teraz będzie można ją kupić za jedyne 69,90 zł. Zobacz, jak wygląda.

Dzianinowa sukienka z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com/archiwum prywatne

Dzianinowa sukienka - inspiracje na stylizacje

Dzianinowa sukienka do biura

Dzianinowe sukienki uwielbiają marynarki. I właśnie takie zestawienie świetnie sprawdzi się na co dzień, do biura. Wystarczy dobrać do tego skórzane klapki czy sandałki na delikatnym obcasie, a będziesz prezentować się modnie i bardzo stylowo. Nie zapomnij też o biżuterii, która postawi kropkę nad i całej stylizacji.

Dzianinowa sukienka na letnie wyjście na miasto

Latem nie trzeba wiele, by z takiej sukienki stworzyć stylizację. Można postawić na niezobowiązującą formę i dobrać do niej np. muszelki oraz Birkenstocki. Z kolei, jeśli decydujesz się na taką kreację wieczorem, koniecznie dopasuj do niej duże kolczyki - np. łezki - oraz sandałki na obcasie. W obu przypadkach świetnie sprawdzi się kosz XXL w formie torebki. Efekt wow gwarantowany.

Dzianina na chłodniejsze dni

Nie ukrywam, że kocham połączenie dzianiny z grubymi swetrami. Wygląda to nietypowo, ale kojarzy się przytulnie. Warto zdecydować się na takie zestawienie, gdy pogoda się popsuje i nadejdą chłodniejsze dni. W letnie wieczory również dobrze sprawdzi się takie połączenie.

Wyprzedaż w Zarze lato 2025

Wyprzedaże w Zarze dopiero się rozpoczynają. To zatem idealny moment, aby wybrać się na polowanie, bo będzie w czym przebierać. Hiszpańska sieciówka przeceniła wiele sukienek idealnych na lato, ale to nie wszystko.

W promocyjnej ofercie Zary znalazły się także bawełniane i lniane koszule, które zachwycają jakością, a teraz będzie można dostać je za grosze. Taniej kupisz także różnego rodzaju spodnie oraz buty i dodatki.