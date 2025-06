Rozpoczęły się letnie wyprzedaże, a to idealny moment, aby upolować elementy garderoby, które są pożądane w tym sezonie. Bez wątpienia jednym z nich jest bawełniana, oversize'owa koszula. Wersja, którą aktualnie upolowałam, to must have od wielu miesięcy. A ja w końcu mogę stworzyć modną stylizację, o której marzyłam. Zobacz, jak dokładnie wygląda ta koszula i dlaczego warto mieć ją w swojej szafie.

Upolowałam bawełnianą koszulę na wyprzedaży w H&M za 44,99 zł

Ostatnio poszłam z siostrą na zakupy i wstąpiłam do popularnej sieci sklepów H&M. Już na samym początku moją uwagę przykuł wieszak z przecenionymi ubraniami, a wśród nich wypatrzyłam ją - koszulę, o której myślałam od dłuższego czasu.

Ta w 100% bawełniana koszula w wersji oversize to hit od wielu miesięcy. Najpierw pokochały ją gwiazdy, a następnie coraz więcej z nas decydowało się na tego typu element garderoby w swoich outfitach. Teraz jest idealna okazja, aby upolować taką koszulę w sieciówce.

Ja znalazłam w H&M bawełnianą koszulę w kolorze niebieskim w paski. Wzięłam rozmiar L, ponieważ zależało mi właśnie na naprawdę oversize'owej opcji, która będzie luźna i np. będzie można nosić ją zsuniętą delikatnie z ramion. Zobacz, jaki model znalazłam.

Bawełniana koszula z H&M, Fot. archiwum prywatne

Ta koszula na wyprzedaży w H&M kosztuje tylko 44,99 zł. Jeśli chcesz upolować podobną, lepiej się pospiesz, bo zostały ostatnie sztuki. Ale na szczęście na wieszakach są też podobne modele.

Stylizacje z oversize'ową koszulą - inspiracje

Ja taką koszulę połączyłam z długą, jeansową spódnicą i czarnymi dodatkami - pasek, torebka, buty i okulary. Można jednak zaszaleć z taką stylizacją. Jakie outfity sprawdzą się w tym przypadku idealnie?

Bawełniana koszula w paski i jeansy

Koszula w paski świetnie wygląda włożona w jeans, ale nie tylko w spódnicę. Rewelacyjnie będzie się prezentować zestawiona z jeansami o szerszej nogawce. Do tego torba XXL lub shopperka i będziesz wyglądać elegancko, ale niezobowiązująco.

Sukienka maxi i koszula bawełniana

Taka koszula będzie rewelacyjnie wyglądać jako narzutka na sukienkę w wersji maxi. Wystarczy, że wybierzesz model o jednolitym odcieniu, który nie będzie "gryzł się" z printem na koszuli. Wówczas będziesz wyglądać bardzo elegancko.

Niezobowiązująca elegancka

Koszula to klasyka - nawet w takim wydaniu. Właśnie dlatego najlepiej sprawdzi się w zestawieniu z eleganckimi, materiałowymi spodniami. Niezależnie od tego, czy postawisz na klasyczną opcję garniturową, czy może na chinosy lub spodnie z luźnymi nogawkami, z odpowiednimi dodatkami - np. paskiem i wisiorkiem - będziesz wyglądać rewelacyjnie.

Warto dodać, że tego typu koszula świetnie sprawdzi się również jako narzutka na kostium kąpielowy w wakacje. A na co jeszcze warto zwrócić uwagę na letnich wyprzedażach?

Letnie wyprzedaże 2025

Letnie wyprzedaże właśnie się rozpoczęły. W H&M możemy dostać wiele elementów garderoby, które świetnie sprawdzą się w wakacje, a te dopiero nadchodzą. Zdecydowanie warto postawić nie tylko na koszule, ale też na klasyczne T-shirty, których aktualna cena waha się w granicach 20 zł. Warte uwagi są także sukienki oraz letnie buty, które również kupimy teraz znacznie taniej.

Wyprzedaż w H&M już trwa, a jak sprawa ma się w przypadku innych sieciówek? W MANGO tańsze produkty możemy kupić od 20 czerwca. Reserved i Pull&Bear wyprzedają swój asortyment od 25 czerwca. Z kolei w Stradivariusie wyprzedaż rozpoczyna 26 czerwca i tego samego dnia zacznie się w ZARZE online. Stacjonarnie w sklepach ZARA przecenione produkty znajdą się 27 czerwca.