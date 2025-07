Białe elementy garderoby z reguły kojarzą nam się z latem. Mało kto bowiem chce stawiać na ten odcień, gdy jest zimno i plucha. Są jednak takie białe ubrania, które świetnie będą prezentować się nawet w pochmurne dni. Jesienią absolutnym hitem będą te białe jeansy z wyprzedaży w Reserved. Nie dość, że można z nimi stworzyć różne modne stylizacje, to jeszcze cudownie wydłużają nogi do nieba.

Białe jeansy z wyprzedaży w Reserved

Choć jest środek lata, my powoli już myślimy o jesieni. Letnie wyprzedaże są bowiem idealną okazją, aby zaopatrzyć się w modne elementy garderoby na kolejny sezon. Dopiero, co pisałam, że ta prosta marynarka w odcieniu moonbeam to hit jesieni 2025. Podobnie jest z tymi spodniami.

Białe jeansy, które znalazły się na wyprzedaży w sieci sklepów Reserved, cudownie modelują sylwetkę. Mają wyższy stan i prostą nogawkę, dzięki czemu wydłużają nogi i ukrywają boczki. W dodatku pasują do wielu różnych stylizacji i to nie tylko tych letnich.

Są to jeansy wide leg wykonane z bawełny. Można je kupić na wyprzedaży w Reserved za 159,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Białe jeansy wide leg z wyprzedaży w Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Białe jeansy to świetna opcja nie tylko na lato - inspiracje

Tego typu jeansy to doskonały element garderoby do stworzenia zarówno eleganckich, jak i sportowych stylizacji. Pięknie będą się prezentować zwłaszcza w wersji quiet luxury. Poznaj moich 5 propozycji na inspirujące stylizacje z białymi jeansami.

Gra w białe i beżowe

Biel zawsze dobrze komponuje się z beżem. Dlatego te jeansy warto zestawić z marynarką w beżowym kolorze oraz paskiem i torebką. Dobierz do tego botki i duże okulary, a będziesz prezentować się stylowo.

Jeansowy zawrót głowy

Biały jeans dobrze prezentuje się w połączeniu z klasycznym denimem. Warto zatem zestawić je np. z kurtką jeansową lub koszulą w tym stylu. Aby nadać sportowej stylizacji nuty elegancji, załóż do tego mokasyny i wybierz torbę w rozmiarze XXL.

Jeansy w wersji eleganckiej

Białe jeansy to też świetna opcja na wieczór. Wystarczy dobrać do nich elegancką bluzkę, szpilki i wyrazistą biżuterię. Wówczas będziesz prezentować się stylowo i modnie. To właśnie kwintesencja quiet luxury.

Wyprzedaż w Reserved

Wyprzedaż w Reserved trwa w najlepsze. W przecenionym asortymencie sieciówki znalazły się modne elementy garderoby, które świetnie sprawdzą się nie tylko w wakacje. Białe jeansy to zaledwie początek.

Warto też zwrócić uwagę, że ta kopertowa sukienka z muślinu zakrywa boczki i wydłuża sylwetkę, a też możemy kupić ją znacznie taniej. W przecenionej ofercie Reserved znalazły się również sukienki, które będą hitem jesieni 2025.