Niektóre modne elementy garderoby są naprawdę niepozorne. Jeszcze nie tak dawno temu mało kto spodziewałby się, że baleriny mogą powrócić do łask i cieszyć się aż tak dużą popularnością. Momentem przełomowym było pojawienie się na rynku modelu Mary Jane. Buty w tym stylu stały się hitem i szybko zaczęły królować na tygodniach mody oraz ulicach najmodniejszych miast na świecie - od Tokio, przez Paryż, aż po Nowy Jork. Teraz znalazłam model, który wyjątkowo mi się spodobał. To najpiękniejsze baleriny Mary Jane, jakie widziałam. W dodatku kosztują tylko 54,99 zł.

Ostatnio w trendach są różne pary butów. Dopiero, co pisałam, że Dunki pokochały te klapki, a francuskie it-girls kochają te sandały. Częstym wyborem fashionistek są też baleriny z siateczki - zwłaszcza te w stylu Mary Jane. Nie da się jednak ukryć, że ostatnio hitem jest jeszcze inny model.

Baleriny Mary Jane nie muszą być nudne. Płaskie buty z paseczkiem są warte uwagi przede wszystkim wtedy, gdy mają zdobną klamrę i nietypowy kolor. Dodatkowo sam materiał, z których są wykonane, może sprawić, że wyglądają luksusowo lub nie. Szczególnie elegancko prezentuje się aksamit. I właśnie te wszystkie elementy spełnia model, który ostatnio wpadł mi w oko.

Baleriny Mary Jane za 54,99 zł na born2be.pl

Buty, które przykuły moją uwagę, to aksamitne i bordowe baleriny w stylu Mary Jane. Można je kupić w sieci. Są dostępne na stronie born2be.pl za jedyne 54,99 zł.

To model, który wpisuje się w trend quiet luxury. Doskonale będzie pasował zarówno do kobiecych sukienek i spódnic, jak również do ciemnego garnituru czy nawet jeansów. Wystarczy, że taką bardziej sportową opcję zestawimy np. z elegancką koszulą czy marynarką.

Zobacz, jak wygląda ten model.

Bordowe baleriny Mary Jane za 54,99 zł, Fot. materiały promocyjne, born2be.pl

Baleriny Mary Jane - inspiracje na stylizacje

Tego typu baleriny wciąż są na tyle klasyczne, że można je połączyć z wieloma elementami garderoby, aby stworzyć modną stylizację. Wybrałam 5 inspiracji na noszenie balerin Mary Jane, które mogą ci się spodobać. Model, który przedstawiłam wyżej, świetnie będzie się prezentował w każdym z tych outfitów - nawet jesienią.