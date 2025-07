Pogoda latem bywa nieprzewidywalna. Trudno też zatem domyślić się, jakie wybrać buty, żeby nie było nam gorące, a przy okazji czuć się w nich swobodnie, gdy zacznie padać. Tu warto brać przykład z francuskich it-girls, które pokochały ten model butów i noszą go także na deszcz. Sandały na grubej platformie to hit lata 2025, który jest nie tylko praktyczny, ale też bardzo wygodny.

Francuskie it-girls kochają te sandały

Balerinki, czółenka, mokasyny mogą się schować. Tego lata wszystkie it-girls stawiają na bardzo modne sandały na grubej platformie. To idealny rodzaj obuwia na lato. Jest niezwykle wygodny, a do tego pięknie prezentuje się w zestawieniu z różnymi stylizacjami. To nie koniec jego plusów.

Przede wszystkim ten rodzaj sandałów świetnie sprawdza się w każdych warunkach. O ile płaskie klapeczki z paskami w deszczu będą się ślizgać i mogą łatwo się rozpaść, o tyle ten model jest solidny. W dodatku wysoka platforma chroni nas przed wejściem w kałużę bosą stopą.

Sandały na grubej platformie na deszcz

Nic więc dziwnego, że latem coraz więcej kobiet stawia na tego typu buty. Zwłaszcza że obecnie pogoda w wakacje przypomina trochę tę kwietniową - mocno się przeplata. A takie sandały pasują zarówno do szortów i letnich sukienek, jak również do jeansów, gdy robi się chłodniej.

Taki model butów można już dostać niemal w każdym sklepie obuwniczym. Moją uwagę przykuły sandały z wyprzedaży w CCC. To brązowa para z grubymi paskami i potężną koturną. I choć wydaje się mosiężna, w rzeczywistości jest bardzo kobieca i pasuje też do lżejszych stylizacji. Te sandały aktualnie kosztują 167,99 zł. Zobacz, jak się prezentują.

Sandały na grubej podeszwie z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Stylizacje z sandałami na grubej platformie - inspiracje

Wydawać się może, że takie sandały pasują tylko do sportowych stylizacji, ale nic bardziej mylnego. Francuski chętnie dobierają je np. do sukienek i tunik. Ten model świetnie prezentuje się także w zestawieniu ze spódnicą maxi lub mini. Wybrałam 3 inspiracje na stylizacje z sandałami na grubej platformie.

Sandały na grubej platformie w sportowej wersji

Takie sandały to idealny wybór do sportowych, niezobowiązujących stylizacji. Wystarczą jeansowe szorty, krótki top, torebka bagietka, okulary przeciwsłoneczne i sandały na platformie, a outfit będzie gotowy. W takiej wersji na pewno będziesz prezentować się modnie.

Sandały na grubej platformie dla elegantek

Francuskie it-girls udowadniają, że takie sandały mogą być też eleganckie. Wystarczy zestawić je z sukienką o stonowanym odcieniu - np. czarnym. Do tego stylowe dodatki jak elegancka torebka i biżuteria, a "sandały na deszcz" doskonale się obronią.

Sandały na grubej platformie na co dzień do biura

Takie sandały są bardzo wygodne i świetnie sprawdzą się na co dzień - do biura, na miast, czy na zakupy. Wystarczy dobrać do nich spodnie lub spódnicę, klasyczny T-shirt oraz marynarkę, która nada całości eleganckiego wyrazu. Do tego koniecznie wyraziste dodatki - np. torba kosz, która jest najlepszym wyborem na lato.