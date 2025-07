Buty i dodatki to kluczowy element stylizacji, który sprawia, że staje się ona modna i zachwyca wszystkich. Nasza redakcja jest jednogłośna, że tego lata rządzą koszyki, ale też... buty, z którymi nie rozstają się paryskie it-girls. To popularny ostatnio rodzaj balerin, który świetnie prezentuje się zarówno w eleganckich, jak i w bardziej casualowych czy nawet sportowych stylizacjach. Teraz te buty są dostępne na wyprzedaży w sieci sklepów CCC. Zobacz, jak się prezentują.

Na wyprzedaży w CCC są buty, które tego lata noszą paryskie it-girls

Popularne sieci sklepów ruszyły z letnimi wyprzedażami. Warto zwrócić uwagę na ofertę promocyjną CCC. To właśnie w tym sklepie znajdziemy najmodniejsze buty na lato i wczesną jesień, które podbiły już europejskie stolice. Paryskie it-girls w ogóle się z nimi nie rozstają i noszą je do wszystkiego.

Chodzi o skórzane baleriny z paseczkiem marki Lasocki. Są one na tyle eleganckie, że świetnie komponują się z różnymi stylizacjami - począwszy od tych najbardziej oficjalnych, przez casualowe w biurowym stylu, aż po sportowe jeansy i topy.

Aktualnie taki model butów możemy dostać w CCC za 135,99 zł. To aż 20 procent taniej, bo do tej pory kosztowały prawie 170 zł. Mamy zatem idealną okazję, aby zdobyć najmodniejsze baleriny sezonu w atrakcyjnej cenie.

Skórzane baleriny z paskiem Lasocki na wyprzedaży w CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Skórzane baleriny - inspiracje

Tego typu baleriny są na tyle uniwersalne, że można stworzyć z nimi przeróżne stylizacje. Niezależnie od tego, na jaką opcję się zdecydujesz, będziesz prezentować się modnie i elegancko. Oto nasze 3 inspiracje.

Baleriny z paskiem na co dzień - np. do biura

Klasyczne spodnie czy jeansy i koszula, kamizelka lub marynarka to zawsze dobre wyjście do biura. Niezależnie od tego, na którą z tych opcji się zdecydujesz, do każdej będą pasować skórzane baleriny, które dodadzą jej tylko elegancji.

Baleriny z paskiem na sportowo

Jeżeli zamierzasz stworzyć bardziej sportową, wakacyjną stylizację, koniecznie zestaw takie baleriny z krótkimi spodenkami. Do tego dobierz klasyczny top i np. kaszkietówkę. A w chłodniejsze dni narzuć na wierzch bomberkę lub skórę. Wówczas będziesz prezentować się niezobowiązująco, ale nadal niezwykle kobieco.

Baleriny z paskiem w romantycznej wersji

Nie da się ukryć, że najbardziej dziewczęco takie baleriny prezentują się w zestawieniu z uroczymi sukienkami lub spódnicami - np. satynowymi. Taki outfit to absolutny hit tego lata. A tego typu baleriny będą pasować do każdej eleganckiej stylizacji - oczywiście poza długimi, balowymi sukniami.

Wyprzedaż w CCC

Wyprzedaż w CCC trwa w najlepsze. Można na niej o wiele taniej kupić różnego rodzaju baleriny - nie tylko te, które prezentujemy powyżej. To jednak nie koniec przecenionych butów i dodatków.

W ofercie promocyjnej CCC dostępne są także klapki i sandały na lato. Oprócz tego taniej możemy dostać wygodne sneakersy czy eleganckie szpilki. Przecenione są również niektóre dodatki - np. modne torebki.