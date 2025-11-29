Muszkieterki CCC to odpowiedź na potrzeby kobiet, które poszukują wygodnego, ale zarazem kobiecego obuwia na zimne miesiące. Nowa propozycja marki Jenny została wykonana z materiału włókienniczego imitującego zamsz i oferuje nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również praktyczne rozwiązania, takie jak boczny suwak i regulowane wiązanie z tyłu. Możesz je kupić online i stacjonarnie.

Muszkieterki z CCC za 199,99 zł idealne na zimę 2025/26

Muszkieterki Jenny dostępne w sieci CCC sięgają wysoko za kolano. To fason, który zwraca uwagę nie tylko długością, ale i szczegółami wykonania. Cholewka została stworzona z materiału włókienniczego, który imituje zamsz, nadając obuwiu matowe, eleganckie wykończenie. Muszkieterki są w kolorze czarnym – to odcień uniwersalny, który doskonale wpisuje się w każdą stylizację – zarówno casualową, jak i bardziej elegancką.

Na szczególną uwagę zasługuje wiązanie z tyłu cholewki. To nie tylko detal estetyczny, ale i praktyczny – pozwala na precyzyjne dopasowanie buta do nogi. Suwak umieszczony z boku ułatwia zakładanie, a obcas w kształcie kwadratowego słupka o wysokości 4,5 cm zapewnia komfort i stabilność. Ten typ obcasa świetnie sprawdza się na co dzień – łączy wygodę z bardziej kobiecą estetyką. Buty są wsuwane i mają okrągły nosek, który sprawia, że stopa wygląda na smuklejszą.

Muszkieterki z CCC są dostępne w rozmiarach od 36 do 42, a ich cena to 199,99 zł.

Muszkieterki z CCC, fot. mat. prasowe

Co sprawia, że muszkieterki idealnie podkreślają łydki?

Sekret tych muszkieterek tkwi w ich perfekcyjnie zaprojektowanej cholewce. Jej wyprofilowanie sprawia, że idealnie przylega do nogi, subtelnie podkreślając łydkę. Buty nie odstają, nie marszczą się, nie tworzą zbędnych fałd – leżą jak "druga skóra". Wiązanie umieszczone z tyłu cholewki pozwala użytkowniczkom samodzielnie regulować jej obwód. To rozwiązanie zapewnia nie tylko wygodę, ale i maksymalną elastyczność – muszkieterki będą idealne zarówno dla kobiet o drobnych, jak i mocniejszych nogach.

Dzięki tej funkcjonalności obuwie modeluje nogi i sprawia, że łydki prezentują się wyjątkowo smukło. Dla wielu kobiet to właśnie ten detal decyduje o wyborze – możliwość dopasowania buta do indywidualnego kształtu nóg jest nieoceniona w codziennym użytkowaniu.

Jak nosić muszkieterki zimą 2025/26?

Muszkieterki marki Jenny to model stworzony do wielu stylizacji. Ich czarny, matowy kolor i klasyczna linia sprawiają, że pasują praktycznie do wszystkiego. Projektowane z myślą o codziennym użytkowaniu, świetnie sprawdzą się w zestawieniu z dopasowanymi jeansami, legginsami czy grubymi rajstopami.

Zgodnie z trendami sezonu jesień-zima 2025/26, muszkieterki najlepiej łączyć z dzianinowymi sukienkami lub oversizowymi swetrami. Taki outfit nie tylko grzeje, ale również wpisuje się w aktualne kanony mody. Możesz także zestawić je z krótką spódniczką i golfem, tworząc stylowy look na wieczorne wyjścia.

Model Jenny to idealna propozycja dla kobiet ceniących wygodę, ale też chcących wyglądać stylowo i kobieco. Obuwie pozwala zbudować wiele zestawów – od casualowych po eleganckie. To doskonały wybór na sezon jesienno-zimowy – kiedy styl i funkcjonalność muszą iść w parze.

