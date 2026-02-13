Powrót mody na adidas superstar coraz silniej zaznacza się w trendach na 2026 rok. Klasyczny model, który święcił triumfy 10 lat temu, ponownie zdobywa serca miłośników mody i powraca do codziennych stylizacji. Zmieniły się jednak zasady i teraz adidasy superstar pojawiają się w zupełnie nowych odsłonach. Kultowy model przechodzi w 2026 metamorfozę, łącząc ponadczasowy design z nowoczesnymi trendami.

Krótka historia superstarów

Adidas Superstar to model z bardzo ciekawą i całkiem długą historią. Buty te zadebiutowały w 1969 roku jako obuwie koszykarskie i od samego początku wyróżniały się charakterystycznym gumowym noskiem w kształcie muszli. To właśnie ten czubek pokochał cały świat, dzięki czemu model szybko przekroczył granice sportu i dotarł na ulice. W latach 80. superstary stały się symbolem kultury hip-hopowej, a niedługo później nosiły go już wszystkie gwiazdy popkultury. Teraz model adidas superstar znów wraca do naszych szaf na fali inspiracji latami 90., ale obecnie nosi się go zupełnie inaczej.

Co ciekawe, obecnie oprócz klasycznych białych superstarów z czarnymi paskami, do łask wracają modele w intensywnych kolorach, a także wykonane z nietypowych materiałów. Ciekawym rozwiązaniem są na przykład superstary z korkowym noskiem, które genialnie wpisują się w neutralny styl na co dzień. Słowem, powrót adidas superstar w 2026 roku to wyraźny sygnał, że klasyka nigdy się nie starzeje i wystarczy odrobina kreatywności, by włączyć ten kultowy model do aktualnych trendów. Zobacz, jak to zrobić.

Jak nosić superstary w 2026 roku?

Powrót adidas superstar do mody to nie tylko powrót starego stylu, ale przede wszystkim odkrycie nowych sposobów noszenia tego klasycznego modelu. W trendach na 2026 rok pojawia się kilka dominujących nurtów, które redefiniują sposób prezentacji tych kultowych sneakersów. Jednym z najbardziej wyrazistych trendów jest zestawianie sneakersów z elementami garderoby w stylu poetcore, czyli długimi spódnicami, delikatnymi koszulami, czy ubraniami z falbanką oraz koronką.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Kolejnym silnym trendem w outfitach z butami adidas superstar jest minimalizm inspirowany stylem skandynawskim. To połączenie prostych jeansów, bawełnianych topów i krótkich kurtek, które daje efekt świeżości i lekkości. Styl ten cechuje się wygodą, uniwersalnością i ponadczasowością. Świetnie sprawdzi się do codziennego biegania po mieście i zapewni komfort przez długie godziny.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Ciekawym zjawiskiem jest również wykorzystywanie adidasów superstar jako przełamania w eleganckich, biurowych zestawach. Buty te świetnie sprawdzają się w połączeniu z garniturowymi spodniami i koszulą, a także kompletami typu marynarka + spodnie wide leg. Takie stylizacje wpisują się w duch smart casual, czyli sportowej elegancji, która pozwala zachować balans między wygodą a profesjonalnym wyglądem.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: