Strączki to doskonały dodatek do potraw przez cały rok. Są łatwo dostępne, tanie i pełne wartości odżywczych. Zielona soczewica przede wszystkim jest cennym źródłem roślinnego białka i potrafi na długo zatrzymać uczucie sytości. Przygotowanie z niej zupy jest szybkie i natychmiast dostarcza nie tylko zdrowych kalorii, ale także witamin, minerałów i energii.

Prosty przepis na wiosenną zupę z zielonej soczewicy

Do przygotowania tej pysznej zupy potrzebujesz sporej ilości warzyw, ulubionych ziół i przypraw, a także oczywiście soczewicy. Co najlepsze - nie musisz wcześniej jej moczyć! Zmięknie i będzie idealna w trakcie gotowania.

Składniki:

szklanka surowej zielonej soczewicy,

duża cebula

2 marchewki

korzeń pietruszki,

2 średnie ziemniaki,

2 ząbki czosnku,

litr bulionu warzywnego lub mięsnego,

łyżeczka kuminu (opcjonalnie, jeśli lubisz jego smak),

łyżeczka słodkiej papryki

łyżka oliwy z oliwek

sól i pieprz

świeża natka pietruszki do podania.

Sposób przygotowania:

Zieloną soczewicę przepłucz pod bieżącą wodą i odstaw na chwilę na sitku. Cebulę, marchewkę, pietruszkę i ziemniaki obierz, a następnie pokrój w średniej wielkości kostkę. W dużym garnku rozgrzej oliwę i zeszklij na niej posiekaną cebulę oraz czosnek. Dodaj marchew, pietruszkę i ziemniaki, a następnie wrzuć soczewicę. Smaż przez 2-3 minuty, cały czas mieszając. Zalej wszystko bulionem i dodaj przyprawy. Gotuj na średnim ogniu przez około 30-35 minut, aż warzywa i soczewica będą miękkie. Na koniec dopraw do smaku i podawaj z posiekaną natką pietruszki.

Zupa z zielonej soczewicy: przepis, fot. Adobe Stock, bbivirys

Z czym podać zupę z zielonej soczewicy?

Zupa z zielonej soczewicy idealnie smakuje w wersji klasycznej, ale możesz ją także przerobić na gęstą i aksamitną zupę-krem. Wówczas przed samym blendowaniem dodaj łyżkę śmietany i pamiętaj, aby nie wkładać blendera do bardzo gorącej zupy (ostrza mogą się stępić).

Najlepiej podać ją z chrupiącymi grzankami lub groszkiem ptysiowym. Świetnie będzie smakować także z pestkami dyni i słonecznika. Możesz także kupić w markecie mieszankę do sałatek i sypnąć sporą ilość do zupy już po jej przełożeniu na talerz.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej wzbogacić składniki, dodaj drobno posiekaną kiszoną lub młodą kapustę. Powstanie wtedy coś na kształt chłopskiego garnka. "Mleczny" wsad uzyskasz, dodając kleks kwaśnej śmietany albo jogurtu greckiego. Możesz także zaszaleć z mlekiem kokosowym - wówczas do zupy warto dodać także odrobinę curry.

