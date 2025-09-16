Krem grzybowy to klasyka — w wariancie keto zrezygnujemy z mąk i zagęszczaczy, stawiając na tłuszcz i podkręcenie smaku i aromatu. Podgrzybki nadadzą jej wyrazisty, „leśny” aromat, ale równie dobrze możesz je zastąpić kurkami, pieczarkami czy mieszanką leśnych grzybów. Klucz to dobre ich podsmażenie i użycie dobrego bulionu — wtedy grzybowa keto zupa będzie intensywna i pełna w smaku.

Przepis na grzybową zupę-krem

Składniki (na 4 porcje):

500 g świeżych podgrzybków (możesz użyć kurek, pieczarek lub do podgrzybków lub do podgrzybków dodać 30 g suszonych borowików namoczonych wcześniej),

1 litr bulionu wołowego lub drobiowego (najlepiej domowy lub dobry bulion kostny),

200 ml śmietany kremówki 30-36%,

30 g masła klarowanego lub zwykłego masła,

przyprawy (mieszanka): 1 łyżeczka suszonego tymianku, 1 liść laurowy, świeżo zmielony czarny pieprz, sól do smaku; opcjonalnie szczypta gałki muszkatołowej i 1 ząbek czosnku (przeciśnięty przez praskę).

Sposób przygotowania:

Jeśli używasz suszonych borowików, namocz je w 100-150 ml gorącej wody przez 15-20 min i zachowaj wodę z namaczania. Odsącz. Pokrój świeże podgrzybki w plasterki. W garnku rozgrzej masło. Dodaj czosnek (jeśli używasz) i podsmaż je 30 s. Wrzuć pokrojone grzyby i smaż na średnim ogniu, aż puszczą wodę i zacznie się ona redukować — to ważne, daje koncentrację smaku. Smaż 8-10 min, aż brzegi grzybów lekko zrumienią się. Wlej bulion, dodaj namoczone grzyby (jeśli używasz) liść laurowy i tymianek. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj 10-12 minut, aby smaki się połączyły i część płynu zredukowała. Wyjmij liść laurowy, zmiksuj zupę na gładki krem blenderem (możesz zostawić trochę kawałków dla tekstury). Dodaj śmietanę, podgrzej delikatnie, nie doprowadzając do wrzenia, żeby śmietana się nie zwarzyła. Dopraw solą, pieprzem i gałką.

Keto zupę-krem można zrobić też z kurek - jest wyśmienita, fot. Adobe Stock, ketrik17

Porady praktyczne — przygotowanie i przechowywanie

Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy aromat, podsmaż 1 małą cebulę pokrojoną drobno przed dodaniem grzybów.

Jeżeli lubisz ostrzejsze smaki, możesz dodać do zupy pieprz cayenne lub sproszkowaną wędzoną paprykę.

Takie danie najlepiej przechowywać w lodówce przez 2-3 dni. Jeśli planujesz mrozić zupę, dodaj do niej śmietanę dopiero po odgrzaniu. Zamrożenie kremówki może bowiem spowodować zmianę tekstury.

Aby wyglądała na talerzach czy w wazie jeszcze bardziej apetycznie, skrop ją niewielką ilością oliwy truflowej lub posyp pietruszką. Możesz na wierzch położyć odłożone podsmażone wcześniej grzyby.

W 1 z 4 porcji tej zupy w jej wersji podstawowej znajduje się ok. 5,8 g węglowodanów netto.

