Keto zupa grzybowa palce lizać. Wystarczy 5 składników i tylko 20 minut roboty
Szukasz szybkiej, rozgrzewającej zupy keto, która pachnie lasem? Ten krem z podgrzybków robi się z 5 składników. W dodatku to przepis na każdą porę roku, nie tylko na jesień, gdy dostępne są grzyby leśne. Głęboki smak uzyskasz prostymi technikami.
Krem grzybowy to klasyka — w wariancie keto zrezygnujemy z mąk i zagęszczaczy, stawiając na tłuszcz i podkręcenie smaku i aromatu. Podgrzybki nadadzą jej wyrazisty, „leśny” aromat, ale równie dobrze możesz je zastąpić kurkami, pieczarkami czy mieszanką leśnych grzybów. Klucz to dobre ich podsmażenie i użycie dobrego bulionu — wtedy grzybowa keto zupa będzie intensywna i pełna w smaku.
Przepis na grzybową zupę-krem
Składniki (na 4 porcje):
- 500 g świeżych podgrzybków (możesz użyć kurek, pieczarek lub do podgrzybków lub do podgrzybków dodać 30 g suszonych borowików namoczonych wcześniej),
- 1 litr bulionu wołowego lub drobiowego (najlepiej domowy lub dobry bulion kostny),
- 200 ml śmietany kremówki 30-36%,
- 30 g masła klarowanego lub zwykłego masła,
- przyprawy (mieszanka): 1 łyżeczka suszonego tymianku, 1 liść laurowy, świeżo zmielony czarny pieprz, sól do smaku; opcjonalnie szczypta gałki muszkatołowej i 1 ząbek czosnku (przeciśnięty przez praskę).
Sposób przygotowania:
- Jeśli używasz suszonych borowików, namocz je w 100-150 ml gorącej wody przez 15-20 min i zachowaj wodę z namaczania. Odsącz. Pokrój świeże podgrzybki w plasterki.
- W garnku rozgrzej masło. Dodaj czosnek (jeśli używasz) i podsmaż je 30 s. Wrzuć pokrojone grzyby i smaż na średnim ogniu, aż puszczą wodę i zacznie się ona redukować — to ważne, daje koncentrację smaku. Smaż 8-10 min, aż brzegi grzybów lekko zrumienią się.
- Wlej bulion, dodaj namoczone grzyby (jeśli używasz) liść laurowy i tymianek. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj 10-12 minut, aby smaki się połączyły i część płynu zredukowała.
- Wyjmij liść laurowy, zmiksuj zupę na gładki krem blenderem (możesz zostawić trochę kawałków dla tekstury).
- Dodaj śmietanę, podgrzej delikatnie, nie doprowadzając do wrzenia, żeby śmietana się nie zwarzyła. Dopraw solą, pieprzem i gałką.
Porady praktyczne — przygotowanie i przechowywanie
Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy aromat, podsmaż 1 małą cebulę pokrojoną drobno przed dodaniem grzybów.
Jeżeli lubisz ostrzejsze smaki, możesz dodać do zupy pieprz cayenne lub sproszkowaną wędzoną paprykę.
Takie danie najlepiej przechowywać w lodówce przez 2-3 dni. Jeśli planujesz mrozić zupę, dodaj do niej śmietanę dopiero po odgrzaniu. Zamrożenie kremówki może bowiem spowodować zmianę tekstury.
Aby wyglądała na talerzach czy w wazie jeszcze bardziej apetycznie, skrop ją niewielką ilością oliwy truflowej lub posyp pietruszką. Możesz na wierzch położyć odłożone podsmażone wcześniej grzyby.
W 1 z 4 porcji tej zupy w jej wersji podstawowej znajduje się ok. 5,8 g węglowodanów netto.
