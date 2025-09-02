Zupa krem z cukinii to jedna z najprostszych i jednocześnie smacznych potraw, jakie można przygotować w diecie niskowęglowodanowej. Dzięki naturalnej słodyczy cukinii i cebuli nie wymaga dodatku węglowodanowych zagęszczaczy, a śmietanka i parmezan nadają jej gładką konsystencję i bogatszy smak. Całość przygotujesz w mniej niż 30 minut, a efekt końcowy to aromatyczna i sycąca keto zupa, która dobrze komponuje się np. z kromką keto chleba.

Przepis na keto zupę z cukinii

To nie tylko sycący i rozgrzewający posiłek. Zupa dostarcza cennych substancji odżywczych, a przy tym jedzenie jej nie niesie ryzyka przekroczenia limitów węglowodanowych (oczywiście przy odpowiednim skomponowaniu całego jadłospisu diety ketogenicznej). Jest to świetny wybór na szybki obiad czy kolację, który zadowoli podniebienie i dostarczy energii.

Przepis na keto krem z cukinii

Sposób przygotowania tej zupy jest nieskomplikowany i błyskawiczny, co sprawia, że nawet początkujący kucharze poradzą sobie bez trudu.

Składniki:

4 średnie cukinie,

1 średnia cebula,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki masła,

3 łyżki tartego parmezanu,

½ szklanki śmietanki 30%,

4 szklaki bulionu drobiowego,

duża szczypta mielonego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i drobno posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę. Cukinie umyj, osusz i pokrój w plastry o grubości do 1 cm, a następnie plastry pokrój na ćwiartki. Rozpuść na patelni masło, wsyp cebulę i zeszklij ją, a następnie dodaj czosnek. Obsmażaj, mieszając, aż czosnek uwolni aromat. Dodaj na patelnię pokrojoną cukinię. Podsmaż ją przez 5 minut, mieszając. Wlej na patelnię bulion. Całość przykryj i gotuj na małym ogniu przez 20-25 minut. Całość dokładnie zblenduj. Dodaj śmietankę i ponownie włącz blender, aby śmietanka połączyła się z zupą.

Podawaj od razu. Na talerzach zupę posyp parmezanem, udekoruj kleksami śmietanki i posyp pieprzem.

Ile węglowodanów netto dostarcza ten przepis

Cała porcja zupy, przygotowana dokładnie z podanych składników, zawiera około 37 gramów węglowodanów netto. Należy pamiętać, że największe ilości węglowodanów pochodzą naturalnie z cukinii i cebuli, a w mniejszym stopniu z dodatku śmietanki i parmezanu.

Jeśli ta ilość zupy zostanie podzielona na 4 równe porcje, każda z nich będzie zawierać około 9,3 grama węglowodanów netto. W przypadku podziału na 6 porcji, ilość ta spada do jeszcze bardziej korzystnych - około 6,2 grama węglowodanów netto na porcję.

Dzięki tak niskiej zawartości węglowodanów, zupa ta doskonale wpisuje się w założenia diety ketogenicznej i diety low carb, pomagając w utrzymaniu dziennego limitu węglowodanów, który jest kluczowy dla osiągnięcia stanu ketozy.

Zjedz keto krem z cukinii z kromka lub grzankami z keto pieczywa, fot. Adobe Stock,nblxer

