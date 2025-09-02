Zrób keto zupę-krem z cukinii. Dostarczy w porcji tylko 6 g węglowodanów i pomoże schudnąć
Kremowa zupa z cukinii to pyszny i szybki posiłek, który świetnie sprawdzi się na diecie ketogenicznej. Z dodatkiem śmietanki i parmezanu zyskuje aksamitną konsystencję i głęboki smak, a przy tym ma niewiele węglowodanów netto – idealna propozycja na kolację lub lunch.
Zupa krem z cukinii to jedna z najprostszych i jednocześnie smacznych potraw, jakie można przygotować w diecie niskowęglowodanowej. Dzięki naturalnej słodyczy cukinii i cebuli nie wymaga dodatku węglowodanowych zagęszczaczy, a śmietanka i parmezan nadają jej gładką konsystencję i bogatszy smak. Całość przygotujesz w mniej niż 30 minut, a efekt końcowy to aromatyczna i sycąca keto zupa, która dobrze komponuje się np. z kromką keto chleba.
Przepis na keto zupę z cukinii
To nie tylko sycący i rozgrzewający posiłek. Zupa dostarcza cennych substancji odżywczych, a przy tym jedzenie jej nie niesie ryzyka przekroczenia limitów węglowodanowych (oczywiście przy odpowiednim skomponowaniu całego jadłospisu diety ketogenicznej). Jest to świetny wybór na szybki obiad czy kolację, który zadowoli podniebienie i dostarczy energii.
Przepis na keto krem z cukinii
Sposób przygotowania tej zupy jest nieskomplikowany i błyskawiczny, co sprawia, że nawet początkujący kucharze poradzą sobie bez trudu.
Składniki:
- 4 średnie cukinie,
- 1 średnia cebula,
- 1 ząbek czosnku,
- 2 łyżki masła,
- 3 łyżki tartego parmezanu,
- ½ szklanki śmietanki 30%,
- 4 szklaki bulionu drobiowego,
- duża szczypta mielonego pieprzu.
Sposób przygotowania:
- Cebulę obierz i drobno posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę.
- Cukinie umyj, osusz i pokrój w plastry o grubości do 1 cm, a następnie plastry pokrój na ćwiartki.
- Rozpuść na patelni masło, wsyp cebulę i zeszklij ją, a następnie dodaj czosnek. Obsmażaj, mieszając, aż czosnek uwolni aromat.
- Dodaj na patelnię pokrojoną cukinię. Podsmaż ją przez 5 minut, mieszając.
- Wlej na patelnię bulion. Całość przykryj i gotuj na małym ogniu przez 20-25 minut.
- Całość dokładnie zblenduj.
- Dodaj śmietankę i ponownie włącz blender, aby śmietanka połączyła się z zupą.
Podawaj od razu. Na talerzach zupę posyp parmezanem, udekoruj kleksami śmietanki i posyp pieprzem.
Ile węglowodanów netto dostarcza ten przepis
Cała porcja zupy, przygotowana dokładnie z podanych składników, zawiera około 37 gramów węglowodanów netto. Należy pamiętać, że największe ilości węglowodanów pochodzą naturalnie z cukinii i cebuli, a w mniejszym stopniu z dodatku śmietanki i parmezanu.
Jeśli ta ilość zupy zostanie podzielona na 4 równe porcje, każda z nich będzie zawierać około 9,3 grama węglowodanów netto. W przypadku podziału na 6 porcji, ilość ta spada do jeszcze bardziej korzystnych - około 6,2 grama węglowodanów netto na porcję.
Dzięki tak niskiej zawartości węglowodanów, zupa ta doskonale wpisuje się w założenia diety ketogenicznej i diety low carb, pomagając w utrzymaniu dziennego limitu węglowodanów, który jest kluczowy dla osiągnięcia stanu ketozy.
