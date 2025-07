Ogórki w „złotej” zalewie według przepisu siostry Anastazji to pyszny dodatek do obiadów albo przekąska zaserwowana do wędlin i serów. Wyjątkowy kolor ogórków to zasługa curry. Wystarczy dodać niewielką ilość tej przyprawy do zalewy, aby wzmocnić smak przetworów.

Przepis na ogórki ogórki konserwowe z curry siostry Anastazji

Cały przepis to mniej niż dziesięć składników, a większość z nich dobrze znasz już ze swojej kuchni. Sam proces przygotowania ogórków w zalewie curry jest prosty, za to efekt naprawdę smaczny. Słoiczki z takimi przetworami pozwolą ci cieszyć się smakiem chrupkich i jędrnych warzyw przez cały rok.

Składniki:

1 kg małych ogórków,

łodyga zielonego selera,

mała cebula,

łyżeczka ziarenek gorczycy,

3 szklanki wody,

pełna szklanka cukru,

pół łyżki soli,

2 łyżki przyprawy curry,

pół szklanki octu 10%.

Przygotowanie:

Ogórki dokładnie umyj i osusz. Cebulę i selera obierz i pokrój na plasterki. Do wyparzonych słoiczków włóż po kawałku cebuli i selera. Włóż ogórki podsyp całość ziarenkami gorczycy. Resztę składników wsyp do dużego garnka. Dodaj wodę i zagotuj. Gotową zalewę wlej do słoiczków z ogórkami. Zakręć szczelnie słoiczki i pasteryzuj całość przez około 3 minuty.

przepis na ogórki z curry siostry Anastazji to tylko 9 składników, fot. Adobe Stock, New Africa

Do czego podawać ogórki z curry?

Ogórki w złocistej zalewie z dodatkiem curry możesz kłaść na kanapki albo serwować w małej miseczce obok wyłożonych na desce serów i wędlin. Świetnie sprawdzą się także jako dodatek do klasycznych dań obiadowych, na przykład kotletów mielonych. Z powodzeniem zastąpią zasmażane buraczki albo surówkę z marchewki.

Małe ogóreczki wyjęte z zalewy będą też wyśmienitym składnikiem imprezowych koreczków. Wystarczy pokroić je na kawałki i nadziać na wykałaczkę razem z plasterkiem salami, pomidorkiem koktajlowym i kosteczką sera cheddar.

