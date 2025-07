Zamiast zwykłej mizerii podaj do obiadu ogórki po duńsku. Zrób od razu 2 porcje, bo znikną w mgnieniu oka

Chociaż podana z młodymi ziemniakami mizeria to kusząca opcja obiadowa, to jeśli poszukujesz nowych przepisów i lubisz eksperymentować w kuchni, sprawdź przepis na ogórki po duńsku. Ta szybka sałatka sprawdzi się nie tylko jako dodatek do głównego dania. Świetnie komponuje się z przekąskami takimi jak hot-dog, czy małe kanapeczki. Samo przygotowanie ogórków zajmuje dosłownie kilka minut.