Liście winorośli są zdrowe, niskokaloryczne, bogate w błonnik i przeciwutleniacze, dlatego warto wykorzystywać je do przygotowania potraw. Nie są popularnym składnikiem polskiej kuchni, pojawiają się za to często w przepisach kuchni greckiej (szczególnie cenione są na Krecie), kuchni bliskowschodniej i śródziemnomorskiej. W tamtejszych krajach zbiera się wiosną świeże pędy i młode liście, które w całości są zamykane w słoikach.

Liście winogron mają lekko kwaskowaty, świeży smak i delikatną konsystencję. Po zamarynowaniu stanowią smaczną przekąskę, którą można jeść z oliwą i sokiem z cytryny, ale są też świetnym dodatkiem do sałatek i składnikiem różnorodnych nadziewanych przystawek. Wykorzystuje się je do robienia tołmy, czyli popularnych „zawijasów” z farszem mięsnym lub jarskim przypominających nasze gołąbki.

Wybór liści winorośli do marynowania

Do marynowania najlepsze są niepryskane młode, jasnozielone liście, elastyczne, miękkie i cienkie. Takie zbiera się wiosną lub na początku lata. Należy wybrać liście, które nie mają plam, uszkodzeń i śladów infekcji. Zbyt duże mogą być włókniste, dlatego lepiej ich unikać i zrywać takie o średnim rozmiarze (wielkości dłoni). Aby nie osłabić winorośli, zaleca się zbierać po 1 liściu z każdego pędu.

Jak zrobić marynowane liście winogron? Sprawdzony przepis

Na około 2 słoiki po 500 ml potrzebujesz:

ok. 50 młodych liści winorośli,

3 szklanki wody,

1 szklanka octu winnego,

1 łyżkę soli niejodowanej gruboziarnistej,

3 liście laurowe,

4 ząbki czosnki,

2 łyżki soku z cytryny.

Zacznij od przygotowania liści. Dokładnie je umyj i delikatnie odetnij łodygi tak, by nie uszkodzić liści. Liście wkładaj partiami do osolonej wody na 1-2 minut, a następnie od razu do miski z zimną wodą. Blanszowanie zmiękcza ich strukturę i usuwa z nich goryczkę. Po tym po kilkanaście liści ułożonych jeden na drugim zwijaj w rulony i takie rulony wkładaj pionowo do wyparzonych czystych słoików.

Przygotuj marynatę. Połącz ze sobą wodę, ocet, jedną łyżkę soli, liście laurowe oraz pokrojony w plasterki czosnek. Zagotuj zalewę, dodaj sok z cytryny i jeszcze ciepłym płynem zalej liście w słoikach. Liście powinny być przykryte zalewą. Dokładnie zakręć wyparzonymi pokrywkami.

Następnie zapasteryzuj: wstaw słoiki do garnka z wodą (sięgającą 70% wysokości słoika) i gotuj wodę na wolnym ogniu przez 10 minut.

Marynowane liście winogron można wypełniać farszem lub jeść z dodatkami, fot. Getty Images, alpaksoy

Przechowywanie marynowanych liści winogron

Marynowane liście winogron przechowuj do 12 miesięcy w chłodnym, ciemnym miejscu, np. spiżarni lub piwnicy. Po otwarciu trzymaj w lodówce i zużyj w ciągu 2-3 tygodni.

