Ketchup to dość osobliwy dodatek, jeśli chodzi o przetwory z ogórków, ale przy tym jakże zaskakujący! Zwłaszcza, jeśli w zasadzie gra główną rolę w zalewie. Przyzwyczailiśmy się do ogórków konserwowych w occie albo klasycznej zalewie (jak np. w ogórkach małosolnych).

W tym przypadku podstawą będzie ketchup albo rozwodniony przecier, a smak będzie niecodzienny, ale doskonały. To świetna alternatywa dla klasycznych ogórków kiszonych. Nadają się do kanapek, sałatek, jako dodatek do mięsa, a nawet jako przekąska solo.

Przepis na ogórki w ketchupie

Ogórki w ketchupie najlepiej smakują po kilku dniach od przygotowania, kiedy dobrze "przejdą" przyprawami i sosem. Na talerzu dobrze komponują się z wędlinami, pieczonym mięsem i daniami z grilla. Świetnie sprawdzą się nie tylko jako dodatek do obiadu, ale także tzw. bogatych kanapek czy jako przekąska na imprezę. Lepiej od razu przygotuj większą ilość, bo cała rodzina będzie się nimi zajadać.

Składniki:

2 kg ogórków gruntowych (średniej wielkości),

1,5 szklanki ketchupu (łagodnego lub lekko pikantnego),

250 ml octu spirytusowego 10%,

szklanka cukru,

łyżka soli,

4 ząbki czosnku,

6 ziaren ziela angielskiego,

4 liście laurowe,

120 ml oleju.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i pokrój w grubsze plasterki, wzdłuż albo w talarki. W dużym garnku wymieszaj ketchup, ocet, cukier, sól, olej i przyprawy. Dokładnie połącz składniki trzepaczką. Dodaj czosnek (pokrojony w połówki lub grube plastry) i zagotuj całą zalewę. Kiedy zacznie wrzeć, dodaj ogórki i gotuj jeszcze przez 3-4 minuty (mają tylko lekko zmięknąć, ale się nie ugotować). Gorące ogórki razem z zalewą przełóż do wyparzonych słoików. Zakręć słoiki i pasteryzuj ok. 10 minut lub po prostu postaw je "na głowach" i wystudź.

Ogórki w ketchupie sprawdzają się świetnie jako jesienny i zimowy dodatek do potraw, fot. Adobe Stock, Anzhela

Co można dodać do ogórków w ketchupie?

Choć klasyczne ogórki w ketchupie są przepyszne same w sobie, nic nie stoi na przeszkodzie, by trochę z nimi poeksperymentować. Do każdego słoika możesz dodać np. plasterki cebuli pokrojonej w cienkie piórka, która nada lekko słodkawy smak i sprawi, że zalewa będzie nieco bardziej "ciągnąca".

Dobrym dodatkiem będzie też niewielka ilość chili lub innej ostrej papryczki, jeśli lubisz pikantne przetwory. Jeśli zaś wolisz zdecydowanie łagodne, ziołowe nuty, wrzuć do środka gałązkę koperku, natkę pietruszki lub szczyptę suszonego oregano. W ten sposób możesz za jednym zamachem stworzyć kilka różnych przekąsek. Dodatki włóż do wyparzonych słoików, a potem po prostu zalej uniwersalną zalewą ogórkową.

