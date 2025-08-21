Aronia czarna (łac. Aronia melanocarpa) to krzew należący do rodziny różowatych, którego ciemne owoce stanowią bogate źródło antyoksydantów. Na szczególną uwagę zasługuje duża ilość antocyjanów, odpowiedzialnych za intensywną barwę roślin w odcieniach fioletu.

Aronia należy do najbogatszych źródeł antocyjanów. Najwięcej jest ich w skórce owoców. Związki te są niezwykle silnymi przeciwutleniaczami (ich aktywność przewyższa nawet działanie witaminy C, resweratrolu czy witaminy E). Dlatego wato sięgać po jej owoce, zwłaszcza gdy jest na nie sezon.

Niestety, świeża aronia cechuje się cierpkim smakiem, dlatego nie jest tak chętnie spożywana jak inne owoce. Na szczęście jest sposób na pozbycie się z aronii goryczki.

Prosty sposób na usunięcie cierpkiego smaku aronii

Owoce aronii, chociaż bardzo zdrowe, niestety charakteryzują się cierpkim, gorzkawym smakiem, co wynika z wysokiej zawartości garbników. Garbniki są to związki przeciwutleniające i przeciwzapalne, które w umiarkowanych ilościach są korzystne dla organizmu. W nadmiarze jednak mogą podrażniać żołądek i utrudniać wchłanianie niektórych składników odżywczych.

Najlepszym sposobem na pozbycie się cierpkiego smaku aronii jest zamrożenie owoców. Niska temperatura powoduje częściowy rozkład garbników, dzięki czemu owoce stają się delikatniejsze.

Aby usunąć nieprzyjemną goryczkę, należy włożyć aronię do zamrażalnika na co najmniej 12 godzin. Według niektórych źródeł najlepsze efekty uzyskamy po 48-72 godzinach przechowywania w zamrażalniku. Jak długo można mrozić aronię? Zaleca się, aby owoce zużyć maksymalnie w ciągu 4-6 miesięcy.

Czy trzeba mrozić aronię, jeżeli robimy z niej przetwory?

Mrożenie aronii jest polecane, kiedy planujemy jeść świeże owoce. Aronii przeznaczonej na przetwory nie trzeba mrozić, ponieważ obróbka termiczna oraz słodzenie niwelują jej goryczkę. Niektórzy sugerują, że dobrze jest zamrozić aronię na sok – owoce łatwiej później przetwarzać, a płyn szybciej się uwalnia.

Jak zamrozić aronię?

Aby zamrozić aronię, należy najpierw przebrać owoce, odrzucić te zepsute lub uszkodzone. Następnie trzeba je oczyścić z szypułek, listków i umyć pod bieżącą wodą, a w dalszej kolejności dobrze osuszyć na ręczniku papierowym. Do takiego przechowywania nadają się całe owoce.

Wstępne mrożenie warto zrobić na tacce, a po około 3 godzinach umieścić owoce woreczku strunowym przeznaczonym do mrożenia żywności. Opakowanie powinno być opisane aktualną datą.

Kiedy najlepiej mrozić aronię?

Do zamrażarki powinny trafić owoce świeże i zdrowe, zaraz po zakupie lub zbiorach. Najlepiej mrozić je wtedy, gdy planujemy je później przerabiać na dżemy, soki czy syropy. Podczas mrożenia tracą one swoją teksturę, mogą być bardziej wodniste i mniej atrakcyjne wizualnie po rozmrożeniu.

