Podgrzybki przygotowane w ten sposób można podawać jako samodzielną przekąskę. Sprawdzą się również jako dodatek do mięs, wędlin, makaronu, kaszy, kanapek czy sałatek. Jedne z najlepszych przetworów z grzybów to marynowane podgrzybki.

Podgrzybki to szczególnie cenione jadalne grzyby leśne. Wyróżniają się intensywnym smakiem i zapachem, dlatego są chętnie wykorzystywane w kuchni. Mają też cenne wartości odżywcze. Należą do rodziny borowikowatych, a do najpopularniejszych gatunków zalicza się podgrzybka brunatnego, zajączka, złotawego oraz podgrzybka żeberkowatego.

Najpopularniejszy podgrzybek brunatny występuje powszechnie w Europie, głównie w lasach iglastych i mieszanych. Najczęściej można spotkać go pod sosnami i świerkami. Jego kapelusz osiąga średnicę 3-15 cm, a trzon długość 3-12 cm. Młode okazy mają niemal czarną barwę, a z czasem przybierają odcień brązowy. Rurki początkowo są bardzo jasne, później żółte, a po dotknięciu wyraźnie sinieją.

Z racji intensywnego aromatu, który jest wyczuwalny nawet po gotowaniu i suszeniu, podgrzybki cieszą się dużą popularnością w kuchni. Można z nich przygotowywać różnorodne przetwory i dania. Mają wszechstronne zastosowanie. Szczególnie smaczne są marynowane.

Przepis na podgrzybki według siostry Anastazji

Marynowane podgrzybki nabierają słodkości dzięki dodanej marchewce. Siostra Anastazja, ceniona m.in. za propagowanie tradycyjnych przepisów i smaków polskiej kuchni, autorka wielu książek kulinarnych, przygotowuje grzyby według poniższego przepisu.

Składniki:

1 kg kapeluszy podgrzybków

sok z połowy cytryny

sól

Składniki na zalewę:

1 cebula

1 marchewka

1 szklanka octu winnego 6%

pół litra wody

1 łyżeczka soli

100 g cukru

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka listków laurowych

kilka ziaren gorczycy

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść, zalej wodą i gotuj przez 15 minut w osolonej wodzie z dodatkiem soku z cytryny. Po tym czasie wyjmij grzyby, przelej zimną wodą i włóż do wyparzonych czystych słoików. W garnku umieść wszystkie składniki zalewy i zagotuj. Wlej zalewę do grzybów słoikach, zakręć szczelnie czystymi, wygotowanymi pokrywkami. Pasteryzuj w kąpieli wodnej przez około 40 minut.

Podgrzybki marynowane z marchewką, fot. Getty Images, Khasuist

Co zrobić z podgrzybków?

Jeśli szukasz więcej pomysłów na wykorzystanie podgrzybków, świetnym rozwiązaniem będzie ich podsmażenie na maśle z cebulą i przyprawami albo zrobienie grzybów duszonych. Takie danie łatwo i szybko przygotować.

Doskonale smakują z makaronem, risotto albo po prostu ze świeżym pieczywem. Z tak przygotowanych podgrzybków możesz również zrobić pyszną tartę lub potraktować jako dodatek do dania głównego.

Wychodzi z nich również pyszna zupa grzybowa, sos grzybowy oraz farsz do pierogów lub krokietów. Więcej inspiracji: Co zrobić z grzybów?

