Siostra Anastazja dodaje to warzywo do podgrzybków. Wychodzą słodkie i chrupiące
Przepisy siostry Anastazji słyną z tradycyjnych smaków. Przygotowane według jej receptury marynowane podgrzybki wychodzą słodkie i chrupiące. Dodatkiem do zalewy jest marchewka, która sprawia, że te grzybowe przetwory są jeszcze smaczniejsze.
Podgrzybki przygotowane w ten sposób można podawać jako samodzielną przekąskę. Sprawdzą się również jako dodatek do mięs, wędlin, makaronu, kaszy, kanapek czy sałatek. Jedne z najlepszych przetworów z grzybów to marynowane podgrzybki.
Podgrzybki to szczególnie cenione jadalne grzyby leśne. Wyróżniają się intensywnym smakiem i zapachem, dlatego są chętnie wykorzystywane w kuchni. Mają też cenne wartości odżywcze. Należą do rodziny borowikowatych, a do najpopularniejszych gatunków zalicza się podgrzybka brunatnego, zajączka, złotawego oraz podgrzybka żeberkowatego.
Najpopularniejszy podgrzybek brunatny występuje powszechnie w Europie, głównie w lasach iglastych i mieszanych. Najczęściej można spotkać go pod sosnami i świerkami. Jego kapelusz osiąga średnicę 3-15 cm, a trzon długość 3-12 cm. Młode okazy mają niemal czarną barwę, a z czasem przybierają odcień brązowy. Rurki początkowo są bardzo jasne, później żółte, a po dotknięciu wyraźnie sinieją.
Z racji intensywnego aromatu, który jest wyczuwalny nawet po gotowaniu i suszeniu, podgrzybki cieszą się dużą popularnością w kuchni. Można z nich przygotowywać różnorodne przetwory i dania. Mają wszechstronne zastosowanie. Szczególnie smaczne są marynowane.
Przepis na podgrzybki według siostry Anastazji
Marynowane podgrzybki nabierają słodkości dzięki dodanej marchewce. Siostra Anastazja, ceniona m.in. za propagowanie tradycyjnych przepisów i smaków polskiej kuchni, autorka wielu książek kulinarnych, przygotowuje grzyby według poniższego przepisu.
Składniki:
- 1 kg kapeluszy podgrzybków
- sok z połowy cytryny
- sól
Składniki na zalewę:
- 1 cebula
- 1 marchewka
- 1 szklanka octu winnego 6%
- pół litra wody
- 1 łyżeczka soli
- 100 g cukru
- kilka ziaren ziela angielskiego
- kilka listków laurowych
- kilka ziaren gorczycy
Sposób przygotowania:
- Grzyby oczyść, zalej wodą i gotuj przez 15 minut w osolonej wodzie z dodatkiem soku z cytryny.
- Po tym czasie wyjmij grzyby, przelej zimną wodą i włóż do wyparzonych czystych słoików.
- W garnku umieść wszystkie składniki zalewy i zagotuj.
- Wlej zalewę do grzybów słoikach, zakręć szczelnie czystymi, wygotowanymi pokrywkami.
- Pasteryzuj w kąpieli wodnej przez około 40 minut.
Co zrobić z podgrzybków?
Jeśli szukasz więcej pomysłów na wykorzystanie podgrzybków, świetnym rozwiązaniem będzie ich podsmażenie na maśle z cebulą i przyprawami albo zrobienie grzybów duszonych. Takie danie łatwo i szybko przygotować.
Doskonale smakują z makaronem, risotto albo po prostu ze świeżym pieczywem. Z tak przygotowanych podgrzybków możesz również zrobić pyszną tartę lub potraktować jako dodatek do dania głównego.
Wychodzi z nich również pyszna zupa grzybowa, sos grzybowy oraz farsz do pierogów lub krokietów. Więcej inspiracji: Co zrobić z grzybów?
