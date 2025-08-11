Dzięki swoim walorom smakowym borowiki, zwane też potocznie prawdziwkami, to najbardziej pożądane grzyby w naszej kuchni. Są mięsiste, lekko słodkawe i mają intensywny leśny aromat. Borowiki są wyjątkowe. Uznaje się je za najbardziej szlachetne i szczególnie smaczne polskie grzyby. Są też zdrowe i łatwo je rozpoznać, dzięki czemu ryzyko pomyłki z trującym gatunkiem jest prawie zerowe.

Ze świeżych okazów można przyrządzać pyszne grzybowe dania: jajecznicę, zupy, sosy czy risotto. Powstają z nich wyjątkowe przetwory na zimę, jak marynowane borowiki w occie lub oleju. Możesz też utrwalić ich smak, nawet na wiele lat, poprzez proces suszenia. Z suszonych borowików również przygotujesz pyszne zupy i sosy. Ich dodanie do bigosu czy pierogów zmienia całkowicie smak potraw, nadając im głębokiego grzybowego aromatu.

Jeżeli spotkało cię szczęście natrafienia na wysyp prawdziwków, możesz z nich przyrządzić na przykład domową zupę grzybową według siostry Anastazji. Autorka popularnych książek kucharskich, ceniona za proste i tradycyjne przepisy, przygotowuje ją na dwa sposoby: z borowików świeżych lub suszonych. Możesz ją ugotować nie tylko w czasie sezonu grzybowego, ale przez cały rok – gdy tylko najdzie cię ochota na smaki prosto z leśnej głuszy.

Składniki na zupę borowikową – przepis siostry Anastazji

Do przygotowania smacznej jak u babci zupy grzybowej potrzebujesz:

70 dag świeżych borowików lub 20 dag suszonych borowików,

3 l wody,

5 ziemniaków,

1 seler,

2 marchwie,

3 pietruszki,

1 kalarepa,

1 cebula,

pół litra kwaśnego mleka (lub opakowanie kwaśnej śmietany),

1 pęczek natki pietruszki,

1 łyżka masła,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie zupy z borowików

Grzyby umyj, oczyść i pokroi w plasterki. Grzyby suszone namocz (najlepiej przez całą noc), a następnie ugotuj i pokrój w paseczki. Cebulę pokrój w krążki i zeszklij na maśle. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę. Zagotuj wodę i dodaj do niej obraną i pokrojoną w plasterki marchewkę, pietruszkę, seler, kalarepę, pokrojone borowiki, ziemniaki oraz cebulę. Gotuj całość na małym ogniu dotąd, aż składniki będą miękkie. Na końcu dolej kwaśnego mleka. Wymieszaj i przypraw do smaku. Zupę z borowików podawaj z drobno posiekaną natką pietruszki.

Zupa z borowików siostry Anastazji to kwintesencja domowego smaku, fot. Adobe Stock, Bogdan Wankowicz

Gdzie szukać borowików?

Oczywiście zupa smakuje najlepiej, gdy zrobisz ją ze świeżych grzybów. Prawdziwków szukaj w lasach iglastych i mieszanych, tam, gdzie rosną starsze drzewa. Preferują podłoże wilgotne, ale nie podmokłe, składające się z mchu i igliwia. Rosną często przy leśnych ścieżkach i na peryferiach polan, a więc w miejscach, gdzie trafia trochę rozproszonego światła. Wypatruj ich w okolicy sosen, świerków, buków i dębów. Borowiki, jak to grzyby, lubią wilgoć i ciepło. W związku z tym największy wysyp owocników pojawia się po upalnych dniach zakończonych deszczem.

Mówi się, że prawdziwy grzybiarz nigdy nie zdradza swoich sprawdzonych miejscówek, ale zdarzają się „przecieki”. Aktualne informacje na temat występowania grzybów znajdziesz na stronie internetowej: www.grzyby.pl. Jak wiadomo, pierwsze prawdziwki pojawiały się u nas już w czerwcu, ale to w sierpniu zaczyna się najlepszy okres na zbiory (potrwa do października).

